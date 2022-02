8 meilleures applications pour faire des farces avec le mobile

Créez des moments uniques et amusants en faisant des farces à votre famille et à vos amis avec votre mobile grâce à cette liste des meilleures applications.

Une façon de marquer des moments inoubliables est de faire une farce inoffensive mais amusante à un ami. Actuellement, la façon de faire des farces est devenue plus innovante en ayant des applications qui font le mal pour vous.

Cette série d’applications vous permet de faire une farce à un collègue, un ami ou un membre de la famille à tout moment, que ce soit le poisson d’avril ou non, cependant, vous devez garder à l’esprit que tout le monde ne réagit pas de la même manière façon.

Si vous voulez être la vie de la fête et faire les farces les plus drôles à vos amis, nous vous aiderons à y parvenir grâce à cette liste humoristique des 8 meilleures applications pour faire des farces avec votre mobile.

3 applications pour faire des canulars téléphoniques gratuits : même Bart Simpson ne les bat pas !

Ce sont les meilleures applications de farce

Détecteur de mensonge Face Test Prank

Éditeur de photos de combat

Blague sur l’écran fissuré (blague)

simulateur de pistolet paralysant

modificateur de voix

farce d’insecte

Tondeuse à cheveux

Fantôme dans Photo Prank

Maintenant, sans plus de temps à perdre, nous vous présentons cette liste amusante des 8 applications qui se distinguent par des farces sur les appareils mobiles. Avec eux, vous ferez ressortir votre côté farceur et vous obtiendrez les meilleures frayeurs et sourires de vos amis.

Détecteur de mensonge Face Test Prank

Avec cette application, vous pourrez vous concilier un bon moment de plaisir en effectuant des tests supposés pour détecter si quelqu’un dit la vérité ou ment. La meilleure chose à propos de cette application est que tu peux avoir un contrôle total sur les résultats, ou si tu veux, tu peux la configurer pour donner des résultats aléatoires.

La farce consiste à poser des questions compromettantes et à avoir le mobile avec le volume le plus élevé possible, lors de la sélection d’une photo de la personne ou en en prenant une à ce moment-là, l’application effectuera un supposé scan facial pour donner un résultat qui sera clairement entendu sur le mobile.

Éditeur de photos de combat

Surprenez vos connaissances avec une bonne peur grâce à cette application. C’est très simple, il vous suffit de prendre un selfie et de le modifier avec les fonctionnalités de l’application, qui contiennent des effets réalistes incroyables pour donner l’impression que vous avez participé au combat le plus violent.

Parmi les effets, vous pouvez obtenir des ecchymoses, des cicatrices, des coupures et de nombreux autres effets avec un grand réalisme afin que vous croyiez que vous avez survécu à une bataille féroce.

Blague sur l’écran fissuré (blague)

Une autre façon de générer un grand impact et de s’amuser en observant les réactions de ceux qui vous accompagnent est de casser l’écran de votre appareil mobile, mais ne vous inquiétez pas, ne le prenez pas au pied de la lettre, avec cette application, vous pouvez simuler cela votre écran se brise à la pression de votre doigt, générant un effet d’écaillage et reproduisant le son lors du fractionnement.

C’est un bon moyen de faire croire à votre entourage que vous êtes contrarié et que c’est le pauvre mobile qui en subit les conséquences. Qu’en penses-tu?

simulateur de pistolet paralysant

Cette application est idéale pour effrayer vos amis en transformant votre appareil mobile en simulateur d’électrochocs. L’application émet un son de choc électrique en même temps que le mobile vibre et que la lampe de poche clignote en permanence.

Le son et les vibrations donnent l’impression que vous avez une arme électrique dans la main, et surtout, c’est totalement inoffensif, mais la peur sera bien réelle.

modificateur de voix

Envoyez des mémos vocaux amusants avec des effets de changement de voix pour donner l’impression que vous êtes ivre ou radicalement rajeuni en ayant la voix d’un enfant.

Il existe de nombreux effets que vous pouvez obtenir grâce à cette application de modification de la voix, soit par des audios que vous enregistrez à ce moment-là, soit en modifiant ceux que vous avez déjà enregistrés.

farce d’insecte

Imaginez que vous essayez de prendre un bon selfie et que lorsque vous vous concentrez sur votre visage, vous voyez comment la caméra capture un envahisseur à plusieurs pattes avec des antennes marchant sur votre tête ou votre visage, et peu importe combien vous secouez, vous ne pouvez pas vous en débarrasser ce.

Vous pouvez réaliser tout cela et plus encore avec cette application amusante, qui intègre des insectes, des araignées, des cafards et d’autres animaux rampants sur l’écran de votre mobile, pour vous faire croire que votre visage, ou celui de votre compagnon, est recouvert d’un dégoûtant insecte.

Tondeuse à cheveux

Il s’agit d’une autre application de simulation, qui transforme votre téléphone en un rasoir électrique bruyant prêt à passer dans les cheveux innocents de vos amis ou de votre famille et à leur faire croire que vous avez enlevé une bonne partie de leurs cheveux.

L’application fera vibrer votre mobile et émettra un son identique à celui émis par les rasoirs électriques, vous pourrez donc faire une blague bonne et inoffensive quand vous le souhaitez.

Fantôme dans Photo Prank

Si vous aimez les farces extrêmes qui génèrent une bonne frayeur, alors Ghost in Photo Prank est l’une des meilleures applications pour faire des farces avec votre mobile. Avec lui, vous pouvez prendre des photos ou modifier certaines images de votre galerie et donner l’impression qu’une présence fantomatique se trouve dans l’espace capturé par la caméra.

Il dispose d’un éditeur qui permet de régler la transparence ou la netteté du supposé fantôme pour lui donner le plus grand réalisme et faire croire à ses amis qu’ils ne sont pas tout à fait seuls. En plus des fantômes, il dispose également d’un éditeur pour incorporer des ovnis ou l’intimidant Bigfoot.

De même, il a une façon amusante d’éditer pour ajouter le bon père Noël à vos photos et donner une touche de Noël et magique à vos photos.

Maintenant, vous avez tout un arsenal à votre disposition pour effectuer les farces les plus drôles et voir les réactions de vos amis, de votre famille ou de vos collègues. Créez un moment amusant à tout moment avec cette liste des 8 meilleures applications de blagues mobiles.

PrankDial, l’application qui vous permet de faire des canulars téléphoniques depuis votre Android

