Les 9 meilleures applications pour ajouter du texte aux photos

Donnez un autre sens à vos photos avec une phrase motivante qui inspire vos abonnés, avec une application pour ajouter du texte à vos photos

Vous avez sûrement voulu à un moment donné éditer vos photos pour mettre une phrase motivante ou ajouter votre nom pour empêcher quelqu’un d’autre de l’utiliser sans votre permission, c’est même une pratique largement utilisée par les personnes qui aiment faire des mèmes célèbres. Cependant, beaucoup vont à l’ordinateur pour pouvoir effectuer cette tâche, mais ce n’est pas nécessaire, car vous pouvez le faire depuis votre mobile sans aucun problème.

C’est pourquoi nous compilons aujourd’hui les 9 meilleures applications pour ajouter du texte à vos photos de manière simple et comme un professionnel.

Top des meilleures applications pour ajouter du texte aux photos

Chacune de ces applications vous aidera à ajouter du texte à vos images de manière simple, il vous suffit de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Geulgram

C’est une application idéale pour les personnes qui aiment créer des images avec des messages de motivation, d’amour et plus encore, car elle contient des photos avec de beaux paysages, diverses polices et des arrière-plans incroyables qui donneront vie à cette phrase que vous souhaitez partager avec les autres. . Si vous faites partie de ces personnes, vous aimerez sûrement notre liste de 9 applications pour faire du photomontage.

Studio GoDaddy

C’est une application de conception complète que vous voudrez avoir sur votre mobile, non seulement parce qu’elle vous permet d’ajouter du texte aux photos, mais aussi parce qu’elle offre une large gamme d’outils pour concevoir et éditer des photos rapidement et sans effort, sans avoir besoin pour les connaissances antérieures.

GoDaddy Studio permet d’obtenir des résultats étonnants avec des modèles faciles à modifier. Il vous permet également de créer des logos, des dépliants, des affiches, entre autres choses.

ajouter du texte sur la photo

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application spécialisée dans l’ajout de texte à n’importe quelle photo. Il ne fait aucun doute que c’est l’une des applications avec les meilleures options pour mener à bien cette tâche. Vous pouvez ajouter du texte directement sur la photo ou avec une bulle blanche pour donner un dialogue au personnage de l’image.

Vous pouvez également ajouter du texte vertical, horizontal et même incurvé. Il a un grand nombre de styles de police pour satisfaire tous les goûts.

textgramme

Il s’agit d’une application qui vous permet d’écrire du texte sur des photos, de modifier des légendes ou de produire une nouvelle photo avec votre propre design.

Une autre des fonctions offertes par cette application est qu’elle vous permet de commencer avec une toile vierge pour insérer des images, des filtres, des phrases, jusqu’à ce que vous obteniez un résultat artistique et unique. Il vous permet de sauvegarder toutes les images créées pour continuer à les éditer plus tard ou de les partager avec des amis via les réseaux sociaux et les applications de messagerie texte.

Laboratoire de pixels

Il s’agit d’un éditeur de photos qui vous permet d’ajouter du texte 3D aux photos, ainsi que d’inclure des formes, des stickers et de dessiner librement et facilement sur une image.

Il propose une large sélection de préréglages, de polices et plus de 60 options uniques qui vous permettent de personnaliser de manière créative toutes vos photos pour les partager sur les réseaux sociaux.

Texte

Il s’agit d’une application gratuite et facile à utiliser qui vous aidera à ajouter du texte à vos photos. Elle propose un grand nombre de mises en page et de polices qui vous permettent de créer des histoires et des publications Instagram, de superbes dessins de collage ou des supports marketing impressionnants.

Il propose plus de 900 polices et plusieurs tailles de police, opacité, couleurs, positions, perspectives (angles de transformation), rotation, gras, italique, majuscules, centrage, interligne et interlettrage, habillage du texte, retournement, miroir, bref, tout qui est nécessaire pour placer un texte sur les images. Et si vous n’aimez aucune de leurs polices, vous pouvez voir les 8 meilleurs sites Web de polices.

Meilleures applications pour écrire du texte sur les téléphones et tablettes Android

Bonbons de style de police

Une application puissante qui vous permet d’ajouter du texte sur les photos avec plus de 63 polices uniques personnalisables, vous pourrez créer des graphismes impressionnants, des graffitis et impressionner vos followers directement depuis votre mobile.

Vous pouvez également éditer vos images avec des filtres, de très belles étiquettes et bien plus encore, jusqu’à ce que vous obteniez le résultat que vous recherchez.

TextArt

Il s’agit d’une application gratuite qui aide les utilisateurs à ajouter facilement du texte aux photos. Il vous suffit d’entrer ce que vous voulez écrire et de l’insérer dans l’image. Vous pouvez parcourir différentes couleurs et polices pour les images.

L’interface est très simple et des modèles de texte artistiques ont été créés, spécialement conçus pour Instagram. L’application propose 800 polices différentes et la possibilité de configurer le texte avec des options pour contrôler la transparence, la couleur, l’exposition, la perspective, faire pivoter la direction du texte, ajouter du gras et de l’italique, modifier l’espacement des lignes, etc.

texpho

Si vous cherchez à produire rapidement de nombreuses images avec des messages, Texpho dispose d’une option de génération aléatoire qui vous placera une image de sa vaste galerie à laquelle vous n’aurez qu’à ajouter ce que vous voulez dire, bien que, si vous préférez, vous puissiez choisir l’image que vous aimez le plus

Il a une variété d’effets tels que le dégradé et le flou, pour obtenir un résultat plus optimal, et le meilleur de tous, Texpho n’ajoutera aucun filigrane à vos créations.

