Xiaomi a une nouvelle lampe de lecture que vous voudrez acheter

Le nouveau Midian Zero Blue Music Atmosphere Light est maintenant disponible sur Xiaomi Youpin et a un design différentiel, sans émissions de lumière bleue nocives et avec son propre haut-parleur Bluetooth.

Un nouvel appareil des plus intéressants arrive dans la collection Xiaomi, et vous connaissez déjà le goût du géant chinois d’être partout avec n’importe quel type de produit, dans ce cas une nouvelle lampe au design différentiel qui peut déjà être achetée en Chine via la page de financement participatif Xiaomi Youpin.

Nous parlons bien sûr de cette lampe d’ambiance Midian Zero Blue Music qui a non seulement un nom commercial explosif, mais aussi un design très attrayant qui ajoutera beaucoup aux fonctionnalités et aux possibilités avancées que présente la lampe : aucun type de lumière bleue nocive émission, haut-parleur Bluetooth intégré et plus encore.

En fait, l’appareil a été développé par l’Académie chinoise des sciences de l’Université de Nanchang elle-même, répondant au désir de milliers d’utilisateurs d’avoir une lampe de lecture qui n’émet pas de lumière nocive dans les environnements à faible luminosité, en particulier la nuit et avant d’aller à sommeil, qui est généralement le moment où ce type de lumière nous cause les pires effets.

Xiaomi vend déjà sur Youpin ce qui est sûrement sa lampe la plus avancée, puisqu’elle protège notre vision en n’émettant pas de lumière bleue nocive, elle s’adapte automatiquement à l’environnement et dispose d’un haut-parleur Bluetooth pour servir de musique de fond dans nos séances de travail ou de lecture.

Comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, cette nouvelle lampe Midian possède une source de lumière LED jaune avec un noyau de substrat en silicium, unique sur le marché, ainsi qu’un design à double anneau qui intègre également une lumière de travail blanche pour les situations de besoin pendant la journée .

Pas en vain, c’est la lampe elle-même qui possède un capteur de luminosité et un algorithme intelligent qui lui permettront de détecter la quantité de lumière dans son environnement, s’adaptant ainsi automatiquement pour unifier l’éclairage du bureau entre 500 et 750 lux, éliminant les nuisances lumière pendant que nous lisons, écrivons ou travaillons. Dans tous les cas, il dispose également de puces LED blanches hautes performances, avec une température de lumière jusqu’à 4000K, un indice de rendu des couleurs élevé et un éclairage maximal jusqu’à 2000 lux pour servir dans toutes les situations.

Il a été conçu pour que l’utilisateur dispose d’une grande surface d’éclairage, avec un bras suffisamment long et adaptable, il deviendra donc sûrement un grand allié dans les bureaux de télétravail si Xiaomi décide enfin de le sortir de Chine. Et en prime, il intègre une enceinte Bluetooth pour également servir de musique d’ambiance lors des séances de travail.

Ce ne sera pas trop bon marché, oui, car dans son pays d’origine, cette lumière d’ambiance musicale Madian Zero Blue est vendue au prix de 799 yuans, soit environ 125 dollars ou 110 euros au taux de change actuel, bien que les fans chanceux de Xiaomi en Chine puissent achetez-le avec une offre de lancement en financement participatif pour seulement 399 yuans, soit environ 55 euros.

Ici, nous vous laissons plus d’images de l’appareil!

