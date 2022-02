Est-ce que ça vaut un Xiaomi pas cher de l’année dernière ?

Tous les quelques mois, de nouveaux Xiaomi arrivent sur le marché, ce qui rend difficile le choix du bon. Lesquels méritent votre argent?

Le catalogue de Xiaomi regorge d’options, notamment dans le milieu de gamme. Le rythme rapide de présentation de la firme chinoise complique l’odyssée de trouver le meilleur smartphone pour nos besoins. De plus, le renouvellement constant des modèles suscite un doute, vaut-il la peine d’acheter ce mobile ou est-ce que j’attends un peu son successeur ? Est-il conseillé d’opter pour un milieu de gamme Xiaomi de l’année dernière ?

Nous vous proposons deux options qui montrent que oui, bien que le temps passe et que de nouveaux modèles arrivent sur le marché, il existe des appareils Xiaomi qui ont encore beaucoup à dire. C’est le cas du Redmi Note 10 Pro et du Xiaomi 11 Lite 5G NE, on vous dit toutes ses fonctionnalités.

Redmi Note 10 Pro

Le mobile Xiaomi arrive avec un écran Super AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et 120 Hz, vous profiterez de la vitesse et de la douceur de chaque mouvement. Dans ses entrailles se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce conçue pour le gaming. Vous pourrez profiter de jeux exigeants et vos applications du quotidien se déplaceront sans problème.

Ce sont quatre caméras que la firme chinoise a ajoutées au dos de ce Redmi Note 10 Pro : on retrouve un impressionnant capteur principal de 108 mégapixels, un capteur grand angle pour le mode portrait et un capteur pour le mode noir et blanc. Sa batterie, quant à elle, atteint 5020 mAh et intègre une charge rapide de 33W, vous récupérerez de l’énergie en peu de temps.

Qualcomm Snapdragon 732G

6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran Super AMOLED de 6,67″, FullHD+ et 120 Hz

Batterie de 5 020 mAh avec charge rapide de 33 W

4 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Le smartphone chinois intègre un écran AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD+ et 90 Hz. Vous profiterez d’une rapidité et d’une fluidité très agréables. Son cerveau est un autre processeur de Qualcomm, le Snapdragon 778G, une puce avec laquelle vous n’aurez pas de problèmes de fluidité.

Le smartphone de Xiaomi n’échoue pas dans la section photographique : il est livré avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Sur sa face avant, un appareil photo de 20 mégapixels. Ce Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE dispose également d’une batterie de 4 250 mAh et d’une puissante charge rapide de 33W.

Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED 6,55″ Full HD + 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie 4 250 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC, 5G

