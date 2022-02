Hologrammes sur mobile : 8 applis pour les réaliser facilement

Qui a dit que les hologrammes appartenaient au futur ? Avec ces applications, vous pouvez le faire directement depuis votre mobile Android et vous amuser au maximum.

Bien que les hologrammes semblent n’être liés qu’aux films de science-fiction, le fait est qu’aujourd’hui, il est possible de les fabriquer sans trop de complications. Et ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’un équipement de pointe pour le faire.

Installez simplement certaines des applications pour créer des hologrammes sur votre mobile que nous vous recommandons ci-dessous pour surprendre vos amis et créer des illusions incroyables. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont? Lisez la suite et nous vous dirons tout.

Comment télécharger des hologrammes sur vos états WhatsApp

Qu’est-ce qu’un hologramme ?

Avant de vous montrer de quelles applications vous avez besoin pour créer ces effets, il est nécessaire de clarifier ce qu’est un hologramme et à quoi il sert. On peut dire qu’il s’agit d’une reproduction en trois dimensions où les images se déplacent créant un effet de profondeur.

Cela dit, les hologrammes ont la capacité de contenir l’image de l’objet dans son intégralité malgré sa division en petites parties. En général, ils sont utilisés à des fins de divertissement, comme des instruments d’exposition, de mesure ou de sécurité.

Comment faire un hologramme sur mobile ?

Maintenant que nous avons clarifié le concept et l’utilité d’un hologramme, passons à la façon dont il est possible de le faire avec son mobile. La première chose que vous devez garder à l’esprit est que le smartphone lui-même ne pourra pas créer une image avec ces caractéristiques.

Cependant, il est possible de créer ces types d’illusions à la maison avec seulement quelques matériaux fournis avec votre mobile. Ensuite, nous vous disons tout ce dont vous avez besoin et l’explication étape par étape pour le faire.

Matériaux:

1 ciseaux

Ruban adhésif transparent.

1 règle.

1 marqueur indélébile

Papier ou plastique transparent (de préférence le plus fin possible, car cela facilite la manipulation).

Appareil mobile.

Pas à suivre:

Coupez le plastique en 4 morceaux afin de pouvoir former un trapèze. Aidez-vous de la règle et du feutre pour tracer le motif et le découper au mieux.

Une fois que vous avez découpé les pièces, collez-les avec le ruban adhésif jusqu’à obtenir une sorte de pyramide avec un trou carré au sommet.

Enfin, placez la plus petite partie de la figurine en plastique au centre de la vidéo et lancez la lecture de la vidéo. C’est facile !

De cette façon, vous aurez créé une visionneuse holographique pour profiter du contenu. Bien sûr, nous vous recommandons d’éteindre les lumières pour avoir une meilleure vue sans problème. Si vous ajoutez à cela les applications suivantes pour faire des hologrammes sur votre mobile que nous vous présenterons sous peu, le plaisir est garanti.

Applications pour créer des hologrammes sur mobile

Hologramme 3D Vyomy électrifié

Simulateur d’hologramme Dino Park

Hologrammes : expériences 3D

Hand spinner 3D – pyramide hologramme

Hologramme 3D

Projecteur d’hologramme 3D Vyomy

Holapex Hologram Video Maker

HoloLens Dinosaurs park Hologramme 3D PRANK GAME

Nous ne pouvions pas dire au revoir sans la chose la plus importante, les meilleures applications pour créer des hologrammes sur mobile. Maintenant que vous connaissez tout le processus pour consommer ce type de contenu, prenez-en note et choisissez celui qui vous plaît le plus.

Hologramme 3D Vyomy électrifié

Il s’agit d’une application simple mais très amusante qui contient différentes vidéos d’hologrammes 3D totalement pleines de couleurs et qui sont compatibles avec le projecteur d’hologrammes 3D Vyomy de votre mobile. Essayez juste de vous rattraper.

Simulateur d’hologramme Dino Park

Si vous êtes un fan de dinosaures, Dino Park Hologram Simulator est une application que vous allez adorer. C’est un jeu qui simule un hologramme en utilisant la caméra pour créer un effet de dinosaures dans les airs. Vous pouvez choisir entre plusieurs espèces avec leur vrai son.

Hologrammes : expériences 3D

Comme son nom l’indique, c’est l’une des applications pour faire des hologrammes sur mobile qui vous offre une expérience unique. Profitez des feux d’artifice, admirez le système solaire et pourquoi pas, consultez la boule magique pour savoir ce que l’avenir vous réserve.

Spinner à main 3d – pyramide d’hologramme

Pour les fans de spinners, cette application permet de choisir entre 11 modèles différents et de profiter d’un incroyable effet 3D. Bien sûr, vous aurez besoin d’une pyramide holographique comme celle que nous vous avons appris à faire précédemment pour apprécier correctement l’effet.

Hologramme 3D

L’une des applications d’hologrammes mobiles les plus complètes que vous pouvez trouver dans le Play Store. Avec lui, vous pourrez créer de véritables projections 3D de la terre, un crâne, une spirale numérique, des lumières, des fontaines et un cercle laser depuis votre mobile à l’aide d’une pyramide holographique. Facile et amusant pour vous divertir avec.

Projecteur d’hologramme 3D Vyomy

Ceci est l’application pour projeter des hologrammes compatibles avec Vyomy 3D Hologram Electrified. Avec cet outil, vous pourrez reproduire les animations créées dans ladite application et en profiter sur votre mobile avec une pyramide holographique.

Holapex Hologram Video Maker

Contrairement aux autres applications d’hologrammes mobiles de cette liste, Holapex Hologram Video Maker vous permet de créer vos propres hologrammes à partir de n’importe quelle image ou vidéo que vous avez sur votre mobile. Importez-le simplement dans l’application, convertissez-le et vous êtes prêt à partir. C’est aussi simple que cela de créer vos propres hologrammes.

HoloLens Dinosaurs park hologramme 3d PRANK GAME

Enfin, HoloLens Dinosaurs park 3d hologram PRANK GAME est un autre jeu pour les fans de dinosaures dans lequel vous aurez la possibilité de choisir entre 13 modèles réalistes différents d’espèces et de les apprécier dans un hologramme.

Comme vous allez le voir, il est très simple de profiter de ce type de contenu sur son mobile. De plus, avec ces applications incroyables pour créer des hologrammes sur votre mobile, vous n’aurez aucun problème à le faire.

Comment créer vos propres stickers WhatsApp avec vos photos et images

Si vous avez aimé cet article sur les applications pour créer des hologrammes sur mobile, n’hésitez pas à jeter un œil aux 143 meilleurs packs d’stickers gratuits pour Telegram et une excellente application pour utiliser les stickers Telegram sur WhatsApp. Et si vous voulez en savoir plus sur Android, découvrez ces 7 astuces méconnues qui vont changer la relation avec votre mobile.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites