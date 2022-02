8 codes secrets de votre mobile Xiaomi : découvrez les fonctions cachées de MIUI

Nous vous dévoilons toutes les fonctions cachées que vous pouvez trouver sur votre smartphone Xiaomi.

L’une des couches de personnalisation les plus populaires pour Android, grâce, avant tout, au grand nombre de terminaux de cette marque sur le marché, est sans aucun doute MIUI, le système d’exploitation des smartphones Xiaomi.

Si vous avez un mobile Xiaomi, POCO ou Redmi, vous avez déjà vu que MIUI est une couche logicielle qui comprend un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser votre terminal et d’augmenter votre productivité avec des fonctionnalités telles que la boule flottante, mais ce que vous sait peut-être pas, c’est que le système d’exploitation du géant chinois cache une série de fonctions cachées que vous pouvez activer avec les codes secrets que nous allons vous dévoiler ci-dessous.

Ainsi, à cette occasion, nous avons compilé pour vous un total de 8 codes secrets pour votre mobile Xiaomi qui vous permettront d’exécuter des fonctions cachées cachées à première vue.

Déverrouillez les fonctionnalités cachées de MIUI avec ces 8 codes secrets

La première chose que vous devez garder à l’esprit est qu’en raison du grand nombre de terminaux Xiaomi sur le marché, il est possible que certains des codes secrets que nous allons vous présenter ci-dessous ne fonctionnent pas avec le vôtre, car, bien que ils sont tous compatibles avec MIUI, selon le matériel et les logiciels de votre mobile, certains fonctionneront et d’autres non.

Mettez à jour votre mobile Xiaomi avant tout le monde avec cette astuce simple : il vous suffit d’activer un paramètre spécial

Ces codes secrets que cache votre mobile Xiaomi vous permettront de vérifier certaines informations sur votre smartphone qui ne sont pas disponibles depuis le menu Paramètres et d’effectuer des tests sur certains composants du terminal pour vérifier qu’ils fonctionnent correctement.

La liste complète des codes secrets de votre mobile Xiaomi est la suivante :

*#06# : affiche le numéro IMEI du smartphone

##7780## : effectuer une réinitialisation matérielle ou restaurer le terminal à l’état d’usine

##1472365## : lancez un test de performance GPS, si tout fonctionne bien, vous ne recevrez aucun message et vous reviendrez à l’écran d’accueil de votre mobile

##34971539## : effectuez un test de performance des caméras, si elles fonctionnent bien, vous reviendrez à l’écran d’accueil de votre terminal

##3264## : indique la version de la mémoire RAM installée sur votre appareil

##49862650468##* – affiche le firmware de divers composants du smartphone

##0588## – exécuter un test de performance du capteur de proximité

##232331## : effectue un test du fonctionnement de la connectivité bluetooth, si aucun message ne s’affiche c’est qu’il fonctionne correctement

3 gestes secrets de votre mobile Xiaomi qui vont changer votre expérience utilisateur

Au fur et à mesure que nous découvrirons de nouveaux codes secrets MIUI, nous mettrons à jour cette liste afin que vous puissiez connaître chacune des fonctions cachées que cache votre mobile Xiaomi.

Sujets connexes : MIUI, Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Xiaomi