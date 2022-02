8 applications peu connues du Play Store que vous devriez essayer

Découvrez les 8 meilleures applications moins connues sur le Play Store qui valent la peine d’être essayées.

L’App Store de Google dispose d’un large catalogue d’applications, gratuites et payantes, et malgré cela, à de nombreuses reprises, nous n’utilisons que les applications les plus connues ou celles recommandées par le Play Store lui-même.

Pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui les 8 meilleures applications peu connues du Google Play Store que vous devriez essayer.

Dans cette sélection, vous trouverez un client Telegram avec des fonctions supplémentaires, Nekogram X, l’un des lecteurs de flux les plus complets sur Android, FeedMe, l’une des meilleures applications de tâches sur Google Play, Tasks.org ou l’une des meilleures applications pour prendre des notes et notes, Squid.

Nékogramme X

La première application de cette collection est Nekogram X, une alternative open source à l’application officielle Telegram qui comprend de nombreuses fonctionnalités supplémentaires très utiles telles qu’un traducteur intégré, un compteur de messages non lus sur le bouton Précédent, la possibilité de supprimer l’onglet « Tous les chats » ou l’option d’avoir des chats épinglés illimités et des stickers favoris.

Nekogram X est une application entièrement gratuite sans publicité ni achat intégré que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous laissons sous ces lignes.

Café

La caféine est une application très utile qui se charge de garder l’écran de votre mobile ou de votre tablette allumé aussi longtemps que vous le souhaitez, car Android n’a pas de mécanisme simple pour garder l’écran allumé pendant plus de 10 minutes.

Une fois que tu as installé Caffeine sur ton smartphone, cette application n’apparaîtra dans la barre d’état que sous forme de bouton, ce qui signifie que tu ne la trouveras pas dans le tiroir de l’application.

Dolby activé

Une autre des applications moins connues sur Google Play est Dolby On, une application d’enregistrement audio complète qui vous permet d’effectuer un traitement audio presque professionnel en ayant des fonctions telles que la réduction du bruit, l’élimination du mixage audio ou la fusion des sons d’entrée et de sortie.

De plus, cette application dispose d’un égaliseur intégré et est compatible avec Spatial Audio.

Tâches.org

Tasks.org est un logiciel gratuit d’application de tâches pour Android qui est très simple à utiliser, mais qui dispose d’un grand nombre de fonctions très utiles pour gérer vos tâches, telles que la création de listes de tâches entièrement personnalisées, la configuration de tâches répétitives, l’ajout de toutes vos tâches à l’agenda Google ou sauvegardez vos tâches sur Google Drive.

De plus, cette application de tâches respecte votre vie privée car elle n’inclut pas de publicités et ne suit pas votre position.

Tasks.org est une application gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Manuel de survie hors ligne

Si vous partez souvent en camping, vous oubliez sûrement toujours d’apporter un manuel de survie pour ce qui pourrait arriver et pour que cela ne vous arrive plus, une autre des applications moins connues sur Google Play que nous vous recommandons est Offline Survival Manual.

Comme son nom l’indique, cette application est un manuel de survie complet hors ligne qui explique, par exemple, comment faire un feu, comment construire un abri ou encore où trouver de la nourriture. De plus, Offline Survival Manual comprend également une section sur les techniques médicales d’urgence.

nourris moi

FeedMe est un lecteur RSS complet compatible avec des plateformes comme Feedly, Inoreader, FreshRSS, Tiny Tiny RSS ou Fever qui vous permet de gérer et de lire les articles de vos médias préférés.

L’un des aspects qui différencie FeedMe des autres lecteurs RSS est qu’il prend en charge les podcasts et l’audio TTS, de sorte qu’avec cette application, vous pouvez également écouter à la fois un podcast que vous suivez et les articles que vous souhaitez grâce à son dictée vocale.

calamar

Dans le catalogue complet des applications de notes qui se trouvent sur Google Play, l’une des meilleures et des moins populaires est Squid, un outil très complet pour prendre des notes et des notes à la main qui est compatible avec les crayons passifs, avec les pointeurs passifs et, bien sûr, , avec les doigts.

Le grand avantage de Squid par rapport aux autres applications de notes est qu’il est basé sur des vecteurs, ce qui nous permet de voir les notes à n’importe quel niveau de zoom et sur n’importe quel appareil.

Squid est une application gratuite fournie avec un abonnement payant qui coûte 1 € par mois ou 10 € par an et qui comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que l’importation de PDF, les arrière-plans de couleur et la sauvegarde dans le cloud.

Rêve par WOMBO

La dernière application de cette liste est Dream by WOMBO, une application ingénieuse qui génère une peinture artistique basée sur une série de paramètres que vous devez choisir, tels que des mots-clés et un artiste célèbre. De plus, si vous aimez la peinture obtenue, vous pouvez l’imprimer à partir de l’application elle-même pour l’accrocher au mur de votre maison.

Dream by WOMBO est une application gratuite sans publicité ni achat intégré que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

