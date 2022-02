Ni PC ni PlayStation : le marché du jeu vidéo explose avec les téléphones portables

Les smartphones confirment enfin le « sorpasso » dans l’industrie du jeu vidéo, dévorant déjà le gâteau des PC, consoles et salles de jeux… Tous ensemble !

Que le marché du jeu vidéo et le marché des smartphones soient condamnés à se comprendre, nous le savions tous. Pas en vain, la symbiose entre les deux mondes continue de devenir de plus en plus évidente à la fois avec de nouveaux titres triple A qui sortent sur les plateformes mobiles presque chaque semaine, ainsi qu’avec cette pile de smartphones conçus spécifiquement pour les environnements de jeu et qui sont aussi généralement parmi les plus puissants du marché.

En tout cas, ces machines ne sont pas celles qui contribuent le plus à la croissance des jeux vidéo sur téléphones mobiles, car il suffira sûrement de penser qu’il y a quelque 6 000 millions de personnes dans le monde avec un smartphone, pour obtenir un idée du marché qui s’y déplace et des bonnes affaires que les jeux mobiles envisagent pour un public cible aussi large.

Compte tenu de ces prémisses, il semble alors que ce n’était qu’une simple question de temps pour que les smartphones changent de paradigme dans l’industrie du jeu vidéo, donc personne ne sera surpris si nous vous confirmons, grâce aux collègues de GizmoChina, que le jeu mobile marché a dépassé les consoles, les PC et les arcades… Tous ensemble !

Les jeux mobiles se vendent déjà mieux que le reste de l’industrie du jeu vidéo combiné, prenant 53% de part de marché et générant plus de 90 milliards de dollars de revenus d’ici 2021.

Les chiffres sont vertigineux, car les analystes de Newzoo affirment que les smartphones et les jeux mobiles détiennent déjà plus de 53% du gâteau du marché, générant plus de 90 000 millions de dollars de revenus en 2021 et devant le reste de l’industrie du jeu vidéo, y compris les consoles. , les PC, les plateformes de cloud gaming et même les légendaires salles de jeux en déclin depuis longtemps.

Non seulement les téléphones portables sont ceux qui génèrent le plus d’argent avec les jeux vidéo, mais ils constituent également le segment de marché à la croissance la plus rapide et le grand soutien de l’industrie, puisque les ventes de PC et de consoles continuent de baisser après la pandémie et la fin de confinements, mais les revenus du marché continuent de croître.

Il ne fait donc aucun doute que l’explosion des smartphones également sur des marchés émergents géants comme l’Inde est à l’origine d’une telle amélioration et de cette surprise, car la popularité d’Android et la pénétration des smartphones ont facilité la tâche des développeurs de jeux vidéo et des studios de création vos titres disponibles pour beaucoup plus de personnes très facilement et de manière plus accessible.

Le jeu mobile est en plein essor en Asie-Pacifique, avec trois titres qui se démarquent des autres : PUBG Mobile, Call of Duty : Mobile et Genshin Impact ont généré à eux seuls 18 milliards de dollars.

Enfin, en approfondissant les données publiées, il semble qu’une grande partie de ces 90 000 millions de dollars de revenus provenait de la région Asie-Pacifique, la Chine représentant un tiers de ces montants (30 000 millions) par rapport aux États-Unis générant 15 000 millions de dollars. . Mention spéciale pour l’Amérique latine, l’Afrique et le Moyen-Orient où les montants sont plus faibles, mais la croissance a été remarquable.

Concernant les jeux, qui vous intéresseront également, les plus notables en termes de revenus étaient PUBG Mobile et Call of Duty : Mobile, en plus évidemment d’une star des plateformes mobiles comme Genshin Impact. Les trois ensemble ont généré rien de moins que 18 000 millions de dollars.

Et avec plus de 7 milliards de personnes connectées via des smartphones attendues dans les mois à venir, seule une nouvelle croissance du marché des jeux mobiles peut être attendue…

