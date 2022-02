Meilleures alternatives à WeTransfer : 8 sites web pour envoyer des fichiers volumineux

WeTransfer est l’un des meilleurs outils web pour envoyer des fichiers volumineux sans limites. Néanmoins, n’est pas le seul. Découvrez des alternatives tout aussi utiles et gratuites que vous allez adorer.

Lors de l’envoi d’un fichier volumineux à d’autres utilisateurs, votre premier choix est sûrement WeTransfer. L’un des meilleurs outils Web à cet effet et qui, sans aucun doute, est incroyablement utile, pratique et facile à utiliser. Des raisons plus que valables pour lesquelles il est si apprécié des utilisateurs.

Cependant, ce n’est pas la seule plate-forme de ce type, il existe de nombreuses options tout aussi fonctionnelles qui vous offrent les mêmes options, voire plus, lors du partage de ces fichiers. Voici quelques excellents outils que vous allez adorer.

Les 8 meilleures alternatives à Google Drive sur Android (2022)

Les meilleures alternatives à WeTransfer pour envoyer des fichiers volumineux

boîte de dépôt

OneDrive

Fracasser

Hightail

Envoyer n’importe où

FichierMail

lecteur de glace

pCloud

Parmi les plateformes que nous avons sélectionnées, vous trouverez une option pour chaque besoin. Enregistrez des fichiers dans le cloud, créez des dossiers partagés, envoyez des éléments via un lien ou avec votre e-mail en un seul clic. Quoi qu’il en soit, jetez un coup d’œil à ces alternatives à WeTransfer et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins.

boîte de dépôt

L’une des options préférées par des millions d’utilisateurs dans le monde. Dropbox vous permet de créer des sauvegardes dans le cloud, de créer des dossiers partagés avec d’autres utilisateurs, d’envoyer des documents, des vidéos et des audios en un seul clic via un lien et bien plus encore.

Mieux encore, vous pouvez accéder à toutes vos informations même sans connexion Internet depuis n’importe quel appareil lié à votre compte. Sa large compatibilité de fichiers le rend parfait pour stocker tout ce dont vous avez besoin facilement et en toute sécurité. Il a une version gratuite de 2 Go, bien que vous puissiez l’augmenter jusqu’à 2 To avec des plans premium.

OneDrive

Semblable aux autres alternatives WeTransfer de cette liste, OneDrive est la solution de Microsoft pour stocker tout ce qui est important pour vous directement dans le cloud. De la même manière, vous pouvez partager vos fichiers et dossiers avec d’autres utilisateurs depuis l’application elle-même ou via un lien.

C’est confortable, facile et sûr. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Microsoft pour accéder à toutes vos informations depuis n’importe quel appareil compatible, même hors ligne. De plus, sa compatibilité avec les fichiers Word, Excel, PowerPoint et OneNote en font un outil indispensable pour les environnements Windows, ainsi que pour les étudiants et les professionnels.

Fracasser

Si vous avez seulement besoin d’envoyer des fichiers volumineux, Smash est parfait pour vous. Pas d’inscription ni de formulaires encombrants. Téléchargez simplement l’application, sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer et laissez-le télécharger sur les serveurs. Une fois prêt, vous recevez un lien pour envoyer ce que vous voulez via n’importe quelle plateforme.

Ne pensez pas que parce que c’est totalement gratuit, vous êtes limité. Vous pourrez envoyer des fichiers sans limite de taille et sans compression, une disponibilité de 7 jours une fois envoyé et le tout entièrement sécurisé grâce à son cryptage extrême. Sans aucun doute, une option très polyvalente.

Hightail

L’une des applications les plus intéressantes de cette collection d’alternatives à WeTransfer est Hightail. C’est une plateforme pour envoyer des fichiers volumineux entre utilisateurs, mais cela va plus loin. Il vous permet également de gérer des projets, d’effectuer des révisions et des corrections en direct.

Il vous suffira de télécharger son application pour visualiser des projets collaboratifs avec d’autres utilisateurs, commenter des fichiers et des tâches, envoyer des photos, vidéos et autres fichiers volumineux. Comme si cela ne suffisait pas, il est entièrement compatible avec Google Drive, Dropbox et Microsoft OneDrive, ce qui facilite la gestion de vos fichiers depuis un seul endroit.

Envoyer n’importe où

Une autre excellente option pour envoyer des fichiers volumineux sans complications. Send Anywhere vous permet de partager n’importe quel document, image, vidéo, audio et plus sans compression et en quelques secondes. Son système de mot de passe à 6 chiffres est la seule chose dont vous avez besoin pour approuver l’envoi de tout matériel.

Vous n’avez pas accès à Internet ? Ne vous inquiétez pas, utilisez sa fonction Wi-Fi Direct et transférez ce dont vous avez besoin sans problème. Compatible avec tous vos réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée. Et pour la sécurité, il propose un cryptage 256 bits qui garantit la confidentialité de vos informations à chaque envoi.

FichierMail

Notre application préférée parmi les alternatives à WeTransfer et de loin. FileMail est parfait pour envoyer des fichiers volumineux de manière transparente, sans publicité, sans inscription et instantanément. Peu importe de quel fichier il s’agit, s’il est numérique, vous pouvez l’envoyer.

Partagez des fichiers jusqu’à 5 Go sans inscription (pour une limite supérieure, vous avez besoin d’un compte), interface simple et facile à utiliser, envoyez un fichier, plusieurs ou par dossiers à un e-mail ou via un lien de téléchargement et bien plus encore. Une fois que vous l’aurez essayé, vous ne voudrez plus changer.

lecteur de glace

Bien que ce ne soit pas l’une des options les plus populaires, c’est un excellent outil à considérer si vous avez besoin de faire une copie de sauvegarde de toutes vos informations dans le cloud. Son interface est très similaire aux autres solutions mentionnées ci-dessus, elle vous sera donc très familière.

Avec Icedrive, vous pourrez envoyer et partager des fichiers volumineux, sauvegarder des informations importantes pour vous, faire des copies de sauvegarde automatiques de votre mobile ou de votre ordinateur et y accéder où et quand vous en aurez besoin.

pCloud

Enfin, nous avons pCloud, une solution assez complète pour créer des sauvegardes dans le cloud, partager des fichiers volumineux et conserver toutes les informations qui vous sont précieuses en toute sécurité et accessible.

Au départ, ils vous offrent 10 Go totalement gratuits et vous pouvez l’étendre jusqu’à 2 To avec un abonnement premium. Quoi qu’il en soit, il est parfait pour accéder à vos fichiers sur plusieurs appareils, sauvegarder des fichiers, etc. De plus, vous disposez de pCloud Encryption, un coffre-fort pour vos mots de passe, rapports financiers ou autres documents sensibles pour une protection maximale.

Maintenant que vous disposez de toutes ces alternatives à WeTransfer, vous n’aurez aucun problème à partager n’importe quel fichier, à l’enregistrer dans le cloud et à y accéder à tout moment de manière rapide, confortable et sécurisée. Qu’est ce que tu attends? Essayez-les maintenant !

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil aux meilleures applications pour partager des documents et fichiers volumineux et lourds depuis votre mobile.

Les meilleures applications de stockage cloud : ne manquez jamais d’espace !

Sujets connexes : Technologie