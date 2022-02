C’est le Samsung haut de gamme qui m’a conquis en 2021 et c’est un excellent achat en 2022

J’ai pu tester le Samsung Galaxy S21+ 5G et j’ai été surpris par ses excellentes performances. C’est ma recommandation si vous cherchez un haut de gamme en 2022, et que son prix est déjà en chute libre.

L’année dernière, j’ai eu l’occasion de tester le Samsung Galaxy S21+ 5G pendant quelques semaines. L’objectif n’était pas d’analyser le terminal, juste de l’utiliser comme compagnon pour l’analyse de la machine à laver Samsung WW90T684DLE/S3. Cependant, ces jours m’ont permis de découvrir un smartphone qui est bien plus que l’ombre du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

En plus d’un beau design, qui dégage une sensation « premium » dès le premier instant, le Galaxy S21+ 5G possède un excellent écran, l’un des meilleurs du marché. Le processeur Samsung Exynos 2100 peut gérer tout ce que vous lui lancez et le système de caméra fournit des images de haut niveau. Comme si cela ne suffisait pas, il monte une batterie haute capacité qui offre une journée et demie d’autonomie sans trop de problèmes.

Ce sont les raisons pour lesquelles le Samsung Galaxy S21+ 5G m’a fait tomber amoureux pendant les semaines que j’ai passées avec lui. Cependant, il était difficile de le recommander à cette époque en raison de son prix élevé. Les choses changent en 2022, car il joue dans des offres spectaculaires qui font baisser son prix. Concrètement, il passe de 1 059 euros à 700 euros sur Amazon.

Le Samsung Galaxy S21+ 5G, un excellent haut de gamme à acheter en 2022

Le Samsung Galaxy S21+ 5G a un beau dos en verre qui offre une sensation « premium » lorsque nous le tenons dans nos mains. Vous pouvez le choisir en plusieurs couleurs, comme le violet, le noir ou l’argent. Toutes sont jolies, il suffit donc de tenir compte de ses goûts. C’est un gros appareil, avec une épaisseur de 7,8 millimètres et un poids de 202 grammes, mais il n’est pas lourd du tout.

Lorsque vous achetez le Galaxy S21+ 5G, vous obtenez l’un des meilleurs écrans du marché. Il s’agit d’un panneau de 6,7 pouces doté de la technologie AMOLED, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur Samsung Exynos 2100 fonctionne sous le châssis, ce qui offre des performances impressionnantes en toutes circonstances. Durant ces semaines, je n’ai perçu aucun signe de faiblesse dans ce téléphone. De plus, il est compatible avec les réseaux 5G et a déjà été mis à jour vers Android 12.

Mise en charge …

Avec ce mobile Samsung, vous pouvez également prendre des images de très bonne qualité, tant au niveau de la netteté que de la plage dynamique. Il utilise une triple caméra arrière avec un objectif principal de 64 MP, un grand angle de 12 MP et un ultra grand angle de 12 MP. Vous obtenez également de bons selfies grâce à une caméra frontale de 10 MP.

Un autre aspect du Galaxy S21+ 5G qui m’a surpris était ses performances en termes d’autonomie, puisqu’il dépasse la journée d’utilisation même si nous sommes des utilisateurs exigeants. Ceci est possible grâce à une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 25 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée. Il y a un inconvénient, c’est que le fabricant sud-coréen ne vient pas avec un chargeur. Par conséquent, vous devez en utiliser un que vous avez à la maison ou vous procurer le chargeur Samsung 25W sur Amazon.

Pour tout cela, le Samsung Galaxy S21+ 5G est l’un des meilleurs téléphones Samsung. et aussi une excellente option si vous recherchez un mobile haut de gamme. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter sur Amazon, où il bénéficie de remises allant jusqu’à 360 euros.

Sujets connexes : Mobile, Samsung, Samsung Galaxy

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.