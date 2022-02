Les 8 meilleures applications pour la Saint-Valentin : félicitations, phrases romantiques et plus

Vivez la journée de l’amour avec les meilleures applications pour la Saint Valentin.

La Saint-Valentin approche et c’est pourquoi nous voulons vous donner 8 des meilleures applications pour célébrer l’amour. Découvrez avec nous comment vous pouvez féliciter, créer des phrases romantiques, des photos et bien plus encore depuis votre mobile avec cette liste que nous avons préparée pour vous. Et vive l’amour !

Tout d’abord, rappelez-vous que l’amour est célébré tous les jours, pas seulement le 14 février ; cependant, cela ne fait pas de mal de faire de ce jour quelque chose de spécial, et avec votre mobile, vous pouvez réaliser un très beau détail pour cet être cher.

Les meilleures applications pour la Saint-Valentin

C’est une liste très variée dans laquelle vous trouverez différentes idées, mais toutes axées sur le jour de l’amour.

images d’amour avec des phrases

Nous commençons ce voyage romantique avec cette application, idéale pour trouver des images d’amour accompagnées de phrases à dédier à cette personne spéciale. Il dispose d’un large éventail d’images nettes et aimantes à partager sur les réseaux sociaux.

Une application qui fonctionne pour tous les jours, mais sans aucun doute le jour de la Saint-Valentin, ce sera votre meilleur allié pour dédier des phrases romantiques et gratuites. Vous pouvez également visiter nos plus de 100 phrases pour dire bonjour, et ainsi commencer la journée d’une manière très spéciale, ou notre liste de phrases pour dire bonne nuit et ainsi clôturer la journée en beauté.

Cadres photo Saint Valentin

Cette application propose des cadres pour décorer des photos avec votre partenaire, le tout à l’occasion de la Saint-Valentin, pour refléter l’amour à son meilleur.

Il offre plusieurs cadres au choix, des filtres pour faire des ajustements, avec la possibilité d’ajouter du texte, des phrases, des étiquettes d’amour, bref, toutes les fonctions pour obtenir une photo spéciale qui reflète tous les sentiments pour cet être cher.

Calculatrice d’amour

Si vous êtes sûr que votre partenaire est parfait pour vous, vous n’aurez aucun problème à vous mettre à l’épreuve pour calculer leur compatibilité. C’est une calculatrice amusante qui vous dira, à travers le nom des deux et un algorithme « complexe », si cette personne est la bonne pour vous.

Créateur de cartes de la Saint-Valentin

C’est un créateur de belles cartes d’amour, de félicitations et de dédicaces pour la Saint-Valentin, avec des modèles romantiques de différents modèles à choisir. Une façon simple et amusante de donner un petit détail virtuel lors d’une journée si spéciale.

L’application est gratuite et l’un des avantages est que les cartes d’amour et les cartes postales peuvent être créées pour n’importe quel jour de l’année, sans thème de la Saint-Valentin mais tout aussi romantiques. Bien que si vous voulez quelque chose de plus professionnel, nous avons un article avec 8 applications similaires à Canvas.

Créateur vidéo de la Saint-Valentin avec musique

C’est le moyen le plus simple de produire des vidéos romantiques de la Saint-Valentin, avec des photos de votre choix et sous forme de diaporama. Vous avez le choix entre différents thèmes et vous pouvez y mettre votre musique préférée.

L’exportation des vidéos est de haute qualité, totalement gratuite et rapide, vous aurez votre vidéo prête en très peu de temps. Bien que si vous êtes un expert en montage de vidéos, mieux vaut jeter un œil aux 9 meilleures applications pour éditer des vidéos sur Android.

Les peintures de la Saint-Valentin

Téléchargez cet appareil photo à cadre photo de la Saint-Valentin et capturez ce moment avec votre personne préférée. Cette application simple, facile et gratuite vous aidera à produire de belles photos à retenir.

Un autre avantage de cette application est qu’elle dispose de cadres d’amour romantiques disponibles pour toutes les occasions telles que les mariages et les anniversaires.

Images gif de la Saint-Valentin

Application innovante et amusante qui vous permet de créer de belles images animées (gif), avec les photos et les phrases que vous choisissez dans votre galerie ou dans la galerie de l’application, elle sera donc 100% personnalisée et originale.

C’est totalement gratuit et tu peux stocker tous les gifs que tu as créés avec l’application et ensuite les partager via n’importe quelle application de messagerie instantanée ou réseau social, tant qu’il supporte le format gif.

Jeu de fête de la Saint-Valentin

Nous clôturons cette liste avec ce jeu amusant et créatif de la Saint-Valentin. Avec cette application, vous pourrez connaître tous les préparatifs pour faire une fête le jour de la Saint-Valentin de manière romantique et divertissante.

Vous apprendrez comment faire une carte d’invitation, vous saurez comment décorer une pièce, quelle musique vous pouvez jouer, et plus encore. Le seul détail c’est qu’il est en anglais.

