Samsung Galaxy Z Fold 4 : 6 fonctionnalités que nous espérons voir dans le nouveau mobile pliable de Samsung

Ce sont les fonctionnalités que nous voulons voir dans le futur Samsung Galaxy Z Fold 4.

L’un des smartphones haut de gamme les plus réussis de 2021 était le Samsung Galaxy Z Fold 3, un appareil pliable qui a hérité du design de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2, mais qui comprenait quelques nouvelles fonctionnalités telles qu’un écran externe avec une plus grande taux de rafraîchissement, compatibilité avec le S Pen, résistance à l’eau ou encore protections d’écran mieux intégrées.

Après le succès du Galaxy Z Fold 3, le géant coréen s’emploie déjà à mettre sur le marché son successeur, le Galaxy Z Fold 4, et bien qu’aucune de ses spécifications n’ait encore été révélée, cette fois nous sommes là pour vous parler des 6 fonctionnalités que nous nous attendons à voir dans le nouveau mobile pliable de Samsung.

meilleures caméras

Lorsque vous dépensez 1 800 euros sur un appareil mobile, vous vous attendez à ce qu’il ait des appareils photo haut de gamme, ce qui n’arrive pas dans le Galaxy Z Fold 3 et, pour cette raison, nous nous attendons à ce que le Galaxy Z Fold 4 ait de meilleurs appareils photo que le de son prédécesseur.

Dans cette section, il serait vraiment intéressant que la firme coréenne augmente la taille du capteur principal du Galaxy Z Fold 3 de 12 mégapixels afin d’atteindre un niveau de zoom similaire à celui des appareils de la série Galaxy S, qui disposent d’un zoom de 30 grossissements, et de transformer le téléobjectif en appareil de type périscope.

Éliminer le pli au centre de l’écran

Si l’on analyse le design du Galaxy Fold présenté à ce jour, l’élément commun à tous est un pli au centre de l’écran qui devrait disparaître dans le Galaxy Z Fold 4.

Une fois que Samsung a réussi à isoler la charnière du Galaxy Z Fold 3 de la poussière et de l’eau, la prochaine étape serait de concevoir une charnière qui ne laisse pas de pli dans la vitre du mobile pliable lorsque le smartphone est ouvert. Un autre fabricant d’appareils mobiles, OPPO, a montré que cela était possible, car il l’a implémenté dans son premier terminal pliable, un OPPO Find N qui est sorti fin 2021.

Multitâche amélioré

Dans le domaine des logiciels, le Galaxy Z Fold 3 incluait quelques nouveautés dans le domaine du multitâche, comme la possibilité d’ancrer le plateau d’application de chaque côté de l’écran, d’une manière très similaire à la façon dont la barre de démarrage de Windows ou le station d’accueil macOS ou Chrome OS.

Mais, malgré ces améliorations, le multitâche du Galaxy Z Fold 3 n’est toujours pas très fluide, puisqu’il tarde encore à ouvrir plusieurs applications en même temps et, en plus, il n’est pas facile d’ajuster les fenêtres aux sections de l’écran à partir de l’écran multitâche Présentation.

Pour cette raison, nous espérons que le Galaxy Z Fold 4 améliore son multitâche, à l’instar de l’OPPO Find N qui a un multitâche plus facile et plus complet, puisqu’il permet, par exemple, de faire glisser et déposer des groupes d’applications et d’effectuer des gestes avec plusieurs doigts.

Meilleure mise à l’échelle des applications

Une autre nouveauté du Galaxy Z Fold 3 dans la section logicielle était l’introduction d’une mise à l’échelle forcée pour toutes les applications, quel que soit l’écran sur lequel elles étaient visualisées, mais la réalité est que cette mise à l’échelle n’est pas entièrement bonne dans certaines applications comme Instagram.

Pour cette raison, nous pensons que le Galaxy Z Fold 4 devrait améliorer la mise à l’échelle des applications par rapport à son prédécesseur, et l’un des plus grands changements qu’il pourrait inclure est la possibilité de modifier l’échelle à la volée.

Une autre des améliorations que la firme coréenne devrait intégrer à son prochain mobile pliable est un moyen plus rapide de basculer entre les formats d’image 4:3 et 16:9, puisqu’actuellement, dans le Galaxy Z Fold 3, il faut accéder à la section Fonctionnalités avancées trouvé dans les paramètres de l’appareil, cliquez sur les options Étiquettes et Échelle de l’application et enfin sélectionnez les applications que vous souhaitez mettre à l’échelle une par une.

À cet égard, nous espérons également que la nouvelle version d’Android axée sur les appareils pliables, Android 12L, comprend des interfaces similaires à celles des tablettes, ce qui serait très positif lors de l’utilisation d’applications telles qu’Instagram.

Un endroit pour ranger le S Pen

Si Samsung veut que le Galaxy Z Fold remplace la gamme à succès Galaxy Note, la première chose qu’il devrait faire est d’inclure dans le Galaxy Z Fold 4 un endroit pour ranger le S Pen, comme un évidement dans la charnière ou sur le côté de l’appareil avec fermeture magnétique.

Vitesse de charge de la batterie plus rapide

L’une des principales plaintes des utilisateurs du Galaxy Z Fold 3 est que la durée de vie de la batterie peut être améliorée, mais si nous voulons que le Galaxy Z Fold 4 ait une meilleure charnière qui ne laisse pas de plis et un endroit pour ranger le S Pen Là n’y a probablement plus de place pour une batterie plus grande et donc la meilleure solution serait d’augmenter la vitesse de charge de la batterie au-dessus des 25W actuels.

Sans passer par des vitesses de charge ultra-rapides telles que 120W, une bonne option serait que le Galaxy Z Fold 4 ait, au moins, une charge rapide de 65W, ce qui nous permet de le recharger complètement en moins d’une heure.

