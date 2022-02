Top 9 des sites Web pour convertir des documents Word en PDF

Utilisez l’un de ces 9 sites Web pour convertir vos documents Word en PDF et ainsi empêcher leur modification et les afficher via n’importe quel navigateur.

Les fichiers PDF offrent de multiples avantages, parmi lesquels nous pouvons stocker une grande quantité d’informations, notamment des images, du texte, des hyperliens et des vidéos. C’est pourquoi nous partageons aujourd’hui ces sites Web utiles pour convertir vos documents Word en PDF.

Que devrait avoir un convertisseur PDF ?

Tout d’abord, vous devez savoir exactement ce que vous recherchez dans le convertisseur, car il est nécessaire qu’il réponde à certaines caractéristiques pour que le travail se fasse facilement et rapidement.

Offrez divers formats de sortie de conversion, y compris les formats de fichier MS Office, image, texte, HTML, epub, etc. Posséder la fonction de reconnaissance optique de caractères (OCR), qui permet de numériser l’image en tant que document modifiable. Avoir la possibilité de convertir par lots de nombreux documents PDF à la fois. Avoir une qualité de conversion, sans perdre de format. Compatibilité des fichiers sur différentes plates-formes. Facile à utiliser.

Meilleurs sites Web pour convertir des documents Word en PDF

J’aime PDF

Nous commençons le décompte avec ce site Web pour convertir et compresser des documents Word en PDF. Vous avez également la possibilité de convertir vers d’autres formats tels que : Excel en PDF ou PowerPoint en PDF et vice versa.

Une autre des fonctionnalités qu’offre I Love PDF est son interface simple, que vous pouvez utiliser sans avoir aucune connaissance préalable dans le domaine, et il est également disponible dans plus de 25 langues.

Supprimez automatiquement les fichiers après deux heures de téléchargement.

PDFtoword

L’un des sites Web de conversion PDF en ligne les plus populaires ou les plus utilisés sur Internet. Il a été fondé par la société de logiciels Nitro. Il offre la possibilité de convertir gratuitement des documents Word en PDF et PDF en Word sans aucune difficulté. Depuis le Web, vous pouvez télécharger gratuitement l’application Nitro avec une période d’essai de 14 jours ou acheter la licence directement.

Convertisseur en ligne

Ce convertisseur en ligne gratuit vous permet de convertir des documents Word et d’autres formats en PDF, il vous permet également de convertir différents types d’images en PDF, de plus, une autre option qu’il propose est que vous pouvez prendre une capture d’écran d’une page Web en plaçant le URL et convertissez tout le HTML en PDF.

PDF en ligne

Cet outil de conversion en ligne gratuit vous permet de convertir Word en PDF et PDF en Word sans aucun problème, de manière simple, puis de pouvoir éditer vos documents. Actuellement, vous n’avez aucune restriction lors de l’utilisation de l’outil de conversion et c’est l’un des meilleurs pour préserver la mise en forme des documents.

C’est rapide et n’implique aucune étape compliquée. Le seul détail est que la page est en anglais.

Docpal

Il s’agit d’un convertisseur PDF complet en espagnol, qui vous permet de convertir tous les types de fichiers en ligne tels que des documents, des vidéos, des images, des livres électroniques, etc.

L’une des limites de ce site Web est que vous ne pouvez convertir que 5 fichiers à la fois, il a également une limite de taille de 50 Mo pour les documents, images ou livres électroniques et de 200 Mo pour l’audio ou la vidéo. Il a une application pour les mobiles Android.

go4convert

Cette plate-forme de conversion, bien qu’en anglais, est gratuite et fonctionne parfaitement pour les documents contenant des tableaux, des images ou des graphiques lourds.

Comme le reste des sites Web de la liste, les documents PDF peuvent être convertis en d’autres formats et vice versa. Vous pouvez télécharger un fichier depuis votre ordinateur ou votre mobile, ou vous pouvez également lui transmettre l’URL du fichier source et il effectuera la conversion.

PDF2Doc

Il s’agit d’un convertisseur PDF disponible dans sa version en ligne et dans une version que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour l’utiliser même sans connexion Internet.

Vous pourrez convertir de Word en PDF, d’Excel en PDF, de PPT en PD, de TXT en PDF, de HTML en PDF, d’image en PDF, avec une interface simple et facile à utiliser. Vous pouvez consulter le site Web en 16 langues différentes, dont l’espagnol.

hipdf

Il peut être considéré comme l’un des meilleurs convertisseurs Doc en PDF en ligne en trois étapes simples : télécharger, convertir et enregistrer et le fichier est converti.

Hipdf est une plateforme très sécurisée et les fichiers convertis sont d’excellente qualité. Ce site Web possède de nombreux autres outils et fonctions assez intéressants tels que la compression d’images, l’édition d’images, la protection de documents PDF, entre autres.

Petit PDF

Ce site Web qui convertit les fichiers Word en PDF a une interface très conviviale, il vous suffit de suivre les instructions pour charger le fichier que vous souhaitez convertir et en quelques secondes, il sera prêt. Un autre avantage qu’il a est qu’il prend en charge un grand nombre de formats de fichiers.

Il offre la sécurité et la confidentialité de vos informations, car il supprime tous les documents téléchargés, ainsi que les fichiers Word convertis en PDF une heure après la conversion.

Il a d’autres fonctions très utiles comme unifier les fichiers PDF, les compresser, les éditer, et il vous permet même de créer des signatures numériques pour les placer sur vos documents.

