C’est la meilleure application pour lire les nouvelles sur votre mobile

Avec Inoreader, vous pouvez suivre toutes les nouvelles du jour et enregistrer celles qui vous intéressent le plus pour les lire plus tard.

Si vous souhaitez être au courant de l’actualité la plus marquante de la journée depuis votre mobile Android, plusieurs options s’offrent à vous : faites-le via le flux personnalisé de Google Discover, accédez aux pages Web de vos médias préférés depuis votre navigateur ou utilisez une application spécifique. pour être informé de l’actualité qui vous intéresse le plus.

Dans le cas où vous suivez un grand nombre de médias, cette dernière option est la plus recommandée car elle vous permettra d’accéder rapidement aux dernières actualités de vos sources préférées.

Mais, puisque vous pouvez trouver un grand nombre de lecteurs d’actualités pour Android dans le Google Play Store, nous avons décidé de vous apporter ce qui est, pour nous, la meilleure application pour lire les actualités sur votre mobile. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

Inoreader est le lecteur de nouvelles le plus complet que vous trouverez dans le Play Store

Inoreader est un lecteur d’actualités multi-appareils, dont nous vous avions déjà parlé dans notre sélection des meilleures applications pour lire l’actualité sur mobile, disponible aussi bien sur Android que sur iOS. De plus, cette application dispose également d’une version web pour lire les actualités directement depuis un ordinateur.

La meilleure application que vous pouvez utiliser pour organiser les liens enregistrés et les synchroniser sur tous vos appareils

La première chose que vous devez faire pour commencer à utiliser Inoreader est de télécharger l’application sur votre smartphone, de l’ouvrir et de créer un compte, ce que vous pouvez faire rapidement et facilement via votre compte Google ou Meta.

Une fois le compte créé, vous devez ajouter tous les médias qui vous intéressent afin d’être au courant de toutes les actualités qu’ils publient, ce que vous pouvez faire simplement en suivant ces étapes simples :

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à gauche de l’application

Cliquez sur le bouton avec le signe « + » situé à droite de la section Abonnements

Ajoutez le média qui vous plaît le plus en cliquant sur le bouton bleu avec le signe « + » qui se trouve à droite du nom de la source ou utilisez le moteur de recherche en haut de l’application pour trouver celui qui vous intéresse

Une fois que vous avez ajouté vos médias préférés, ils apparaîtront juste en dessous de la section Abonnements, chaque fois que vous avez des nouvelles non lues à leur sujet, avec ceux que vous visitez le plus apparaissant en haut, bien que vous puissiez également les organiser par ordre alphabétique en cliquant sur le stylo à icône et en sélectionnant l’option Trier par ordre alphabétique.

Pour vous faciliter la lecture des actualités, Inoreader a une option pour que les articles soient marqués comme lus lorsque vous les faites défiler, que vous pouvez activer en activant l’option de suivi du défilement trouvée dans la section Divers qui, à son tour, vous peut trouver dans les paramètres de l’application.

Une fois que vous aurez accédé à l’actualité d’un média spécifique, vous pourrez configurer les paramètres suivants en cliquant sur l’icône en forme d’œil située en haut de l’application :

Trier par : vous pouvez choisir de voir les articles les plus récents en premier ou les plus anciens

Filtre : vous permet de sélectionner si vous souhaitez uniquement voir les articles non lus, tous les articles ou uniquement ceux que vous marquez comme présentés

Affichage : vous pouvez choisir entre trois types d’affichage : liste, magazine ou cartes

Grouper : cette option permet de regrouper les articles par date ou par flux

En ce sens, vous devez garder à l’esprit que le regroupement des articles par flux ne peut être activé que lorsque vous accédez à l’option Tous les articles ou lorsque vous créez un dossier contenant plusieurs flux, car l’une des fonctionnalités les plus remarquables d’Inoreader est que il vous permet de créer des dossiers personnalisés pour organiser les médias que vous suivez de manière beaucoup plus simple.

Pour créer un dossier personnalisé dans Inoreader il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à gauche de l’application

Faites un appui long sur l’un des médias que vous souhaitez inclure dans ce dossier

Cliquez sur le bouton Choisir les dossiers puis sur l’option Nouveau dossier

Choisissez un nom pour votre dossier et cliquez sur OK

Lorsque le dossier apparaît déjà dans la liste marquée d’une coche bleue, cliquez sur Terminé

Pour ajouter un nouveau média au dossier que vous venez de créer, il vous suffit de faire un appui long sur ledit média, de cliquer sur l’option Choisir les dossiers, de sélectionner le dossier nouvellement créé et de cliquer sur le bouton Terminé.

En plus de tout cela, Inoreader permet également de sauvegarder des articles à lire plus tard, simplement en scrollant vers la gauche sur l’article en question. En faisant cela, vous marquez l’article comme en vedette et tous les articles que vous marquez comme tels seront stockés dans la section En vedette que vous pouvez trouver en haut du menu principal de l’application.

L’une des caractéristiques distinctives d’Inoreader par rapport à d’autres applications similaires est qu’il a la possibilité d’enregistrer des liens à partir de votre navigateur Web, qui sont stockés dans la sous-section Pages Web enregistrées qui se trouve dans la section Bibliothèque.

Ainsi, pour enregistrer une page Web dans Inoreader, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez le lien que vous souhaitez enregistrer dans Inoreader dans votre navigateur Web

Accéder au menu Partager de ce navigateur

Sélectionnez l’option Inoreader

Cliquez sur le bouton Enregistrer la page Web

Inoreader est une application totalement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous vous laissons sous ces lignes, bien qu’elle dispose d’un mode de paiement.

La version gratuite comprend toutes les fonctionnalités décrites dans cet article, tandis que l’abonnement payant, qui est au prix de 69,99 euros par an, intègre quelques fonctionnalités supplémentaires telles que des abonnements illimités, la traduction intégrée des articles, un mode hors ligne pour les dossiers sélectionnés ou encore la possibilité d’annoter les articles.

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites