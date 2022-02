Vous voulez voir cette comparaison : Samsung Galaxy S22 Ultra Exynos vs Snapdragon

Les Samsung Exynos n’ont jamais été aussi proches de Qualcomm dans les benchmarks, et bien que ce ne soit pas fiable à 100%, il semble que ce sera finalement important quelle version du Galaxy S22 ils nous apporteront en Europe et en Amérique latine.

Ils n’ont pas encore été présentés et les Galaxy S22 Ultra de Samsung ne cessent de faire couler des fleuves d’encre autour d’eux, avec l’éternelle question de savoir quel chipset le géant sud-coréen apportera sur nos marchés lors du prochain Galaxy Unpacked du 9 février, si le nouveau Samsung Exynos 2200 avec son propre label ou encore le tout nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui ornera pratiquement toute la gamme premium en 2022.

Il va sans dire qu’on ne s’attend pas à trop de changements dans la stratégie de Samsung, aucune fuite ne laisse présager le contraire, même si pour ceux qui aiguisent déjà leurs cartes pour acheter leur Galaxy S22 en Europe, vous serez sûrement ravis de savoir que, cette fois, la différence entre l’Exynos 2200 et le Snapdragon 8 Gen 1 est plus petite que jamais, un fait confirmé par la première comparaison de performances entre les deux que nous avons pu repérer dans les bases de données Geekbench.

Évidemment, ils devront être testés et évalués dans des conditions Real World ™ quels modèles Galaxy S22 fonctionnent le mieux et avec quel chipset, mais la vérité est qu’en voyant ces tests effectués sur l’application de benchmarking populaire, il semble que l’Exynos 2200 n’est pas loin de le Snapdragon 8 Gen 1, et en fait, comme l’ont commenté les collègues de HDBlog, il le surpasse même sur de nombreux points, en particulier en ce qui concerne les performances monocœur.

Pour vous mettre dans la situation, les tests ont été réalisés sur des modèles de présérie du Galaxy S22 Ultra avec 8 Go de RAM, le modèle SM-S908B étant celui avec le processeur Qualcomm et le SM-S908U celui avec le dernier puce de l’usine Samsung Exynos :

Samsung Galaxy S22, tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Comme vous le verrez dans la galerie ci-jointe juste en dessous, il semble que l’Exynos 2200 de Samsung ait un net avantage dans les opérations monocœur, Qualcomm gagnant dans la partie multicœur d’un test qui, cependant, ne leur donne pas beaucoup d’un avantage non plus de San Diego et les laisse même derrière dans certaines sections.

Par exemple, on peut clairement voir à quel point le modèle Exynos est supérieur dans les tests de navigation monocœur et multicœur, avec des avantages assez significatifs allant jusqu’à 10%. De plus, le chipset de Samsung semble être en avance sur la reconnaissance vocale et la compréhension de texte.

Le Samsung Exynos 2200 remporte tous les tests monocœur et obtient même des avantages allant jusqu’à 10% dans les tests de navigation, le Snapdragon 8 Gen 1 emmenant le chat à l’eau dans plusieurs tests multicœurs bien que sans l’avantage d’antan.

Por su parte, el nuevo y flamante Snapdragon 8 Gen 1 no consigue ventaja en ninguna de las pruebas de un sólo núcleo, logrando ganar algunos de los test multinúcleo como la representación de textos, el aprendizaje automático o las operaciones de bases de datos SQLite, entre autres. Aucun d’eux, oui, avec une clarté absolue.

Comme vous vous en doutez, nous devons présenter l’avertissement habituel selon lequel un test de référence ne peut jamais représenter de manière fiable les performances finales d’un smartphone, nous devons donc le prendre avec l’esprit sportif nécessaire. En tout cas, il est bon de voir comment Samsung a bien travaillé pour combler cet énorme écart que présentait avant tout l’Exynos 990, et que le modèle 2100 de l’année dernière avait déjà commencé à combler.

De plus, ces tests ont été effectués sur des modèles de pré-série, des variations avec les versions matérielles et logicielles finales sont donc possibles.

Le passage du Galaxy S22 Ultra avec les chipsets Exynos et Snapdragon par Geekbench

Samsung officialise l’Exynos 2200, le processeur que le nouveau Galaxy S22 embarquera

