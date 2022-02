Nouveau Motorola G Stylus 2022 : le mobile avec stylet le moins cher que vous puissiez acheter dès maintenant

Le dernier téléphone de Motorola est une révision du stylet Moto G et va directement au téléphone le moins cher que vous pouvez acheter avec un stylet.

Motorola vient de présenter la nouvelle génération de son Moto G Stylus, le téléphone mobile doté d’un stylet qui se démarque par son prix abordable. Ce modèle 2022 arrive pour remplacer le Motorola G Stylus 2021 lancé début 2021 sur le marché, misant sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz, changeant le processeur Qualcomm pour un MediaTek, plus de RAM et une batterie plus grosse.

Ce nouveau terminal arrive à se positionner directement comme le téléphone portable avec stylet le moins cher que vous puissiez acheter dès maintenant. Les caractéristiques de ce Motorola Moto G Stylus 2022 avaient déjà fuité, nous confirmons donc maintenant sa fiche technique, et nous découvrons également quand et où il sera mis en vente. On anticipe déjà qu’il est surprenant que pour son prix, en dessous de 300 euros, on puisse se procurer un smartphone avec un stylet pour prendre des notes et dessiner. Qu’a-t-il d’autre à nous offrir ?

Motorola Moto G Stylus 2022, toutes les infos

Motorola Moto G Stylus 2022, fiche technique Caractéristiques Dimensions 170,21 x 75,90 x 9,45 mm

216 grammes Écran ACL de 6,8 pouces

Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

90 hertz Processeur MediaTek Helio G88 RAM 6 Go Système opératif Android 11 Stockage 128 Go (extensible par microSD jusqu’à 512 Go) appareils photo Arrière:

50 MP principal

8 MP de large + macro

Capteur de profondeur 2 MP

Frontale :

-16MP Batterie 5 000 mAh Autres lecteur d’empreintes digitales latéral

5G

Style

Bluetooth 5.0

Jack 3,5 millimètres

USB-C

Comme on dit, le Motorola Moto G Stylus 2022 se positionne comme le téléphone mobile avec stylet le moins cher du marché. Nous parlons d’un smartphone avec un beau design, avec un dos disponible en différentes couleurs, comme le bleu foncé et le rose pêche. Oeil, c’est un terminal puissant, avec un poids de 216 grammes et une épaisseur de 9,45 millimètres.

La partie avant est presque entièrement occupée par un écran LCD de 6,8 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Comme nous pouvons le voir, c’est un grand panneau qui, par rapport à la génération précédente, intègre un taux de rafraîchissement élevé qui assure images plus fluides. Le lecteur d’empreintes digitales n’est pas sur cet écran, il faut le chercher sur le côté droit.

Le processeur qui donne vie au Moto G Stylus 2022 est le MediaTek Helio G88, une puce axée sur la section gaming que l’on retrouve dans le Xiaomi Redmi 10. Ce processeur est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, avec la possibilité d’étendre ce dernier avec une carte microSD. Il est livré avec Android 11 comme système d’exploitation.

Le protagoniste monte une triple caméra arrière, avec un objectif principal de 50 MP, un capteur macro ultra grand angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. De plus, à l’avant, il équipe un appareil photo de 16 MP. En ce qui concerne la batterie, celle de ce Motorola Moto G Stylus 2022 pousse à 5 000 mAh. Dans sa section connectivité, nous trouvons le WiFi 5, le Bluetooth 5.2 et une prise jack 3,5 millimètres pour connecter vos écouteurs

Soit dit en passant, le Moto G Stylus 2022 dispose d’une connectivité 4G. En voyant le parcours de la génération précédente, on peut s’attendre à une version 5G dans les mois à venir. Plus précisément, le Motorola G Stylus 5G est sorti à la mi-2021.

Prix ​​du Motorola Moto G Stylus 2022, où et quand il sera mis en vente

Le Motorola Moto G Stylus 2022 a déjà entamé son processus de prévente aux États-Unis, même si pour le moment on ne sait pas s’il sera vendu en dehors de ce territoire. Ce que l’on sait, c’est qu’il sera en vente chez Walmart, Amazon, BestBuy et la boutique Motorola au prix de 299 dollars (environ 261 euros en échange).

