Les meilleurs téléphones Motorola avec 5G que vous pouvez acheter en 2022

Écouteurs Bluetooth Sport, Oreillette Bluetooth 5.1 sans Fil Stéréo Anti Bruit, Ecouteurs sans Fil IPX7 Étanche avec 50h d’autonomie, Micro Intégré, Casque Bluetooth pour Jogging, Voyage, Travail

Technologie Bluetooth 5.1 Avancée: Les ecouteurs bluetooth sans fil utilisent la technologie Bluetooth 5.1 la plus avancée pour fournir une connexion plus rapide et plus stable. Les ecouteurs sans fil s'allumeront automatiquement et se connecteront à votre périphérique Bluetooth lorsque vous retirez ces dernières du boîtier de chargement, en quelques secondes. Conception de Crochets d'Oreille pour le Sport: Ecouteur bluetooth sport utilise des crochets d'oreille flexibles spécialement conçus pour la course à pied et le fitness afin d'obtenir un effet de port stable. Lorsque vous vous entraînez, il ne frotte pas et ne tombe pas. Écouteurs sans fil bluetooth ne pèse que 5g, conception ergonomique et les embouts d'oreille en silicone souple(S/M/L) garantissent que votre oreillette bluetooth sport reste sécurisé et confortable pour un plaisir prolongé. Excellente Qualité Sonore et Réduction du Bruit: le oreillette bluetooth sans fil utilise des haut-parleur de 10 mm vous apporte stéréo HiFi et des basses plus puisslogé.le casque bluetooth sans fil sport adopte une technologie de réduction du bruit, qui peut réduire efficacement le bruit environnemental et l'écho. Le casque est équipé d'un microphone intégré, de sorte que vous pouvez être mieux pendant l'appel La collecte et la transmission du son. IPX7 Étanche et Contrôle Tactile: La intra auriculaires sans fil utilise un revêtement spécial pour atteindre l'indice d'étanchéité IPX7, de sorte que le casque puisse isoler les liquides, il est donc très approprié pour une utilisation dans le sport. Le casque sans fil intègre le contrôle tactile, vous pouvez contrôler la musique précédente/suivante, lire/mettre en pause, appeler l'assistant mobile et répondre/raccrocher le téléphone d'un simple toucher. 50 Heures de Lecture et Charge Rapide via USB-C: Les casque sans fil offrent jusqu'à 6-8 heures de lecture lorsqu'ils sont complètement chargés, 40 heures supplémentaires avec un boîtier de recharge.À l'aide du câble de charge de type C, Il suffit d'une heure et demie pour recharger complètement les écouteurs et le boîtier de recharge. Équipé d'un indicateur de batterie, vous pouvez toujours faire attention à la puissance restante de la batterie du ecourteurs sans fil sport.