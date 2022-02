Le Samsung Galaxy Note 10 reçoit la mise à jour Android de février avant les Pixel eux-mêmes

Le correctif de sécurité de février 2022 est déjà déployé sur les Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ et Note 10+ 5G aux États-Unis.

Samsung est l’un des fabricants, avec Google, qui met à jour ses terminaux avec le dernier patch de sécurité Android le plus rapidement et une bonne preuve en est qu’avant fin janvier, le géant américain a déjà mis à jour deux de ses appareils Galaxy, le Galaxy Note 20 et Galaxy A50s, avec le correctif de sécurité de février 2022 et plus récemment ont fait de même avec son smartphone le plus vendu de l’année 2020, le Galaxy A51.

Eh bien, nous venons d’apprendre que le Samsung Galaxy Note 10 reçoit déjà la mise à jour Android de février 2022, avant même les Google Pixel eux-mêmes.

Le Samsung Galaxy Note 10 reçoit la mise à jour de février 2022

Comme nous le disent les gars de Droid Life, la compagnie de téléphone américaine Verizon vient d’annoncer que les Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ et Note 10+ 5G de tous ses clients reçoivent déjà la mise à jour de sécurité de février 2022, avant les Pixel eux-mêmes qui le fera lundi prochain.

Samsung Galaxy S22 : caractéristiques, prix, date de sortie et tous les détails

Cette mise à jour concerne les trois modèles de l’avant-dernière gamme de la série Galaxy Note avec les numéros de version suivants :

Samsung Galaxy Note10 : N970USQS7GVA1

Samsung Galaxy Note 10+ : N975USQS7GVA1

Samsung Galaxy Note 10+ 5G : N976VVRS7GVA1

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de février 2022, qui corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et quelques bugs généraux, et améliore la stabilité et la fluidité de l’appareil.

Bien que, pour l’instant, cette mise à jour n’ait atteint que le Galaxy Note 10 aux États-Unis, elle devrait atterrir sur davantage de marchés au cours des prochains jours.

Le prochain best-seller de Samsung entièrement filtré : ce sera le Galaxy A53

Si vous avez acheté l’un des modèles de la famille Galaxy Note 10 via Verizon et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Si tel est le cas, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre mobile soit mis à jour avec le dernier correctif de sécurité pour Android.

Sujets connexes : Android, Mobile, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note