Le prochain best-seller de Samsung entièrement filtré : ce sera le Galaxy A53

Le nouveau Galaxy A53 de Samsung se prépare déjà pour ses débuts, et bien que le rôle principal soit pour l’instant pour le Galaxy S22, voici l’essentiel des ventes de Samsung en 2022.

Il y a quelques jours, Samsung a confirmé à l’industrie qu’il gagnait plus d’argent que jamais dans ce mobile grâce aux pliables et à la 5G, bien qu’à ce stade autour du géant sud-coréen, tout tourne autour du Unpacked 2022 et de ces Galaxy S22 qui regardent déjà des armes pour votre présentation.

Quoi qu’il en soit, le marché n’est pas uniquement alimenté par les mobiles performants, nous vous apportons donc aujourd’hui les premières informations sur le prochain best-seller de Samsung, qui n’est autre que ce Galaxy A53 que l’on peut déjà voir dans les récréations avec un bien-être design connu , accompagnant également l’image avec quelques détails techniques.

Ce sont les confrères de GSMArena qui ont publié il y a quelques heures toutes ces fuites, nées chez un revendeur en Allemagne et qui nous anticipent un smartphone assez similaire en apparence à l’actuel Samsung Galaxy A52, sans doute une référence des sud-coréens dans le coupe moyenne et plus de compensation de l’industrie.

Il ne semble y avoir que de petites différences dans la projection des caméras, qui adopte une construction plus similaire à celle du dernier OPPO avec une courbure concave sur les bords qui intègre mieux la bosse.

Samsung ne pense pas que haut de gamme et filtre déjà quelques détails du prochain Galaxy A53, la mise à jour de sa gamme best-seller qui s’apprête à débarquer dans quelques semaines, juste après le Galaxy S22.

Samsung gagne plus d’argent que jamais : la 5G et les téléphones pliables sont un succès

En ce qui concerne le matériel, il semble que la taille et les fonctionnalités seront conservées, en montant un panneau Super AMOLED de 6,5 pouces de type Infinity-O, avec son trou centré pour la caméra frontale, en plus de la résolution FHD+ et du taux de rafraîchissement .120Hz

Les sources disent que le glasstic sera à nouveau utilisé pour sa finition, bien que nous ayons déjà dit à plusieurs reprises que le plastique bien utilisé est un excellent matériau, donc ce ne sera pas un problème, ayant également plusieurs couleurs qui seront mises à jour par rapport au palettes de l’année dernière.

Quant au chipset, il devrait embarquer un Samsung Exynos 1200 non encore annoncé, qui disposerait apparemment d’un processeur octa-core jusqu’à 2,4 GHz, accompagné pour l’occasion de 6 ou 8 Go de RAM selon les configurations et de 128 Go de stockage, qui dans le milieu de gamme peut être étendu avec des cartes microSD.

Samsung pariera à nouveau pour sa coupe moyenne de fonctionnalités dissolvantes et sa photographie très polyvalente, ajoutant jusqu’à 5 appareils photo et une grande batterie pour satisfaire pratiquement tous les utilisateurs mobiles Android.

La partie multimédia serait en charge d’une caméra quadruple avec un capteur principal de 64 mégapixels, en plus d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et de deux autres capteurs de 5 mégapixels pour la macro et la profondeur, laissant un autre appareil photo de 32 mégapixels pour selfies.

Enfin, on parle d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 25 watts et du système d’exploitation Android 12 avec One UI 4, prête pour son lancement au début du deuxième trimestre à un prix qui serait d’environ 450 euros en sa configuration la plus basique.

Quel mobile Samsung ai-je acheté ? Guide d’achat avec les meilleurs modèles de 2022

Sujets connexes : Téléphones cellulaires, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A