OnePlus, TwoPlus, SixPlus... OnePlus vient d'enregistrer une demi-douzaine de nouvelles marques

Cela ne veut probablement rien dire et c’est juste une tentative pour protéger sa marque d’enregistrements similaires, mais OnePlus vient d’acquérir les marques « two plus », « six plus » et « eight plus » en Chine… Que diable ! ?

Il semble que OnePlus doit encore convaincre le grand public que son virage stratégique ne signifie pas qu’ils sont finis, et c’est que l’ancienne firme ‘Never Settle’ veut maintenant devenir l’un des géants de l’industrie en profitant de la potentiel d’OPPO, sa nouvelle matrice après la fusion entre les deux sociétés, bien que cela implique un changement radical et un engagement décidé envers le plus premium que tous ses fans n’aiment pas en raison de l’escalade imparable des coûts et des prix.

En tout cas, il semblerait que OnePlus poursuive son chemin en préparant même un modèle Ultra de son tout nouveau OnePlus 10 Pro qui arrivera fin 2022, et le marché leur donne raison après avoir enregistré une croissance stratosphérique de 524% en 2021 sur le marché américain.

Le dernier mouvement de Shenzhen, comme nous l’ont dit des collègues de GizmoChina, a été de demander l’enregistrement de trois nouvelles marques similaires à son nom commercial, telles que « deux plus », « six plus » et « huit plus ».

Vous vous demandez déjà pourquoi pas « trois plus », « quatre plus »… ? Nous nous demandons également, et c’est que ce mouvement du fabricant dirigé par Pete Lau a confondu toute l’industrie, nous supposons dans un exercice de protection de sa marque contre d’éventuels enregistrements d’autres entreprises similaires par d’autres sociétés.

Vous allez baver devant ce OnePlus en version ‘Ultra’ qui arriverait en fin d’année

Il est vrai que OnePlus et OPPO ont de grands projets ensemble, mais la diversification attendue dans le catalogue OnePlus, nous ne pensons pas que cela ait quelque chose à voir avec de telles nouvelles, car il serait étrange que OnePlus et OnePlus Nord soient désormais rejoints par Mobiles TwoPlus ou SixPlus.

Dans tous les cas, en 2022, on parle de modèles plus abordables et de taille moyenne qui contribuent à étendre la pénétration de OnePlus sur les marchés internationaux, ainsi que de ce modèle Ultra qui viserait le trophée du « meilleur mobile de l’année » et l’unification des systèmes exploitation, ou plutôt personnalisations sur Android, en utilisant la nouvelle marque « H2OOS » qui viendrait remplacer ColorOS, OxygenOS et HydrogenOS qui ne fonctionne qu’en Chine.

Certains parlent également d’éventuelles marques dérivées de OnePlus dans le style de Xiaomi avec Redmi, mais cette dernière nous semble assez tirée par les cheveux étant donné que OnePlus a encore besoin de se développer et de grandir avec son propre nom.

Ainsi, pour spéculer et tirer des conclusions de tout cela, il est fort probable que OnePlus n’ait cherché à convertir ces marques similaires en propriété intellectuelle de l’entreprise que pour éviter les copies, le vol ou l’usurpation d’identité d’autres entreprises qui pourraient utiliser des noms commerciaux similaires aux leurs.

Et c’est que la réponse la plus simple est généralement toujours la bonne, n’est-ce pas ?

Dans le royaume d’Apple et de Google, cette marque Android a été autorisée à croître de 524 % en 2021

