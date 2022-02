Ces 10 Xiaomi de 2021 sont sur le point de recevoir MIUI 13

La société chinoise commencera à déployer son dernier OTA dans les semaines à venir. Ce seront les modèles chanceux.

La nouvelle version de MIUI, la couche de personnalisation de Xiaomi, est sur le point d’atteindre 10 des smartphones de l’entreprise. Comme l’a souligné Manu Kumar Jainl’un des principaux dirigeants de l’entreprise au niveau mondial, les nouvelles de MIUI 13 atteindront certains des terminaux qui arriveront sur le marché en 2021.

Pour l’instant, la mise à jour atterrira en Inde, qui est souvent utilisée comme terrain d’essai. La vague commencera au cours du premier trimestre de cette année 2022 et, si tout va bien, elle se propagera progressivement au reste du monde. Nous vous disons qui seront les premiers chanceux à recevoir l’OTA.

Ces Xiaomi seront bientôt mis à jour vers MIUI 13

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 Premier

Dans la liste on retrouve une partie du haut de gamme de 2021, comme le Xiaomi Mi 11 Ultra ou le Xiaomi 11T Pro, mais le milieu de gamme est également représenté. Des exemples très populaires, tels que le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro s’associent pour recevoir leur part de MIUI 13 dans les semaines à venir.

Le logiciel MIUI arrive avec des nouveautés esthétiques, des changements de polices, des fonds d’écran et des widgets qui ont été renouvelés. Également avec des améliorations en termes de performances et de confidentialité, les téléphones Xiaomi seront mieux protégés contre la fraude via les appels et les SMS. De plus, il est basé sur Android 12, la dernière édition du système d’exploitation de Google. Au fait, nous avons une liste où vous pouvez savoir si votre mobile est compatible.

Comme nous l’avons souligné, le déploiement débutera au cours du premier trimestre de cette année 2022 en Inde, mais il ne devrait pas tarder à s’étendre au reste du monde.

