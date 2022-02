Le mobile Samsung le plus vendu de 2020 commence à recevoir sa mise à jour de sécurité

La mise à jour de février 2022 atteint déjà l’un des milieu de gamme les plus populaires du géant coréen, le Samsung Galaxy A51.

Depuis le récent changement de sa politique de mise à jour, Samsung est devenu l’un des premiers constructeurs à mettre à jour tous ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec les derniers correctifs de sécurité.

Et une bonne preuve en est que nous venons d’apprendre que le mobile Samsung le plus vendu de 2020 commence déjà à recevoir la mise à jour de sécurité Android de février 2022.

Le Samsung Galaxy A51 est mis à jour avec le correctif de sécurité de février 2022 en Amérique latine

Comme nous le disent les gars de SamMobile, Samsung déploie la mise à jour Android de février 2022 sur les Samsung Galaxy A51 en Amérique latine.

Ces deux Samsung Galaxy reçoivent déjà la mise à jour Android de février 2022

Après être devenu le premier terminal de la firme coréenne à recevoir la mise à jour de sécurité de janvier 2022, le Samsung Galaxy A51 reçoit déjà la mise à jour Android de février 2022 en Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico , République dominicaine et Uruguay.

Cette mise à jour est fournie avec la version du micrologiciel A515FXXS5EVA1 et inclut le correctif de sécurité de février 2022, qui corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et certains bugs généraux et améliore la stabilité et la fluidité de l’appareil.

Bien que cette mise à jour ne soit déployée qu’en Amérique latine, elle devrait toucher davantage de régions du monde dans les prochains jours.

Samsung a lancé le Galaxy A51 fin 2019 avec Android 10, il y a un an, début 2021, il a été mis à jour vers One UI 3 avec Android 11 et il devrait recevoir Android 12 dans les mois à venir.

Samsung met à jour un autre de ses milieu de gamme les plus puissants vers Android 12 en Europe

Si vous êtes un utilisateur du Samsung Galaxy A51 dans l’un des pays mentionnés ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, vous pouvez le faire en accédant à la section Mise à jour logicielle que vous trouverez dans le menu Paramètres de votre terminal. Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.

Sujets connexes : Téléphones cellulaires, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A