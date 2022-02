WhatsApp prolonge le délai de suppression des messages pour tout le monde à deux jours

WhatsApp augmente le délai de suppression d’un message pour tout le monde à 2 jours et 12 heures.

Au cours des derniers mois, de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes sont arrivées sur WhatsApp, telles que la sauvegarde cryptée de bout en bout ou un nouveau menu de sélection pour les fichiers multimédias.

Mais, comme l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur le client de messagerie appartenant à Meta est constante, nous venons d’apprendre que WhatsApp va prolonger le délai de suppression des messages pour tout le monde à deux jours.

WhatsApp vous permettra de supprimer un message après deux jours

Les gars du média spécialisé WABetaInfo ont découvert, dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.22.4.10, que la plateforme de messagerie travaille à mettre en place une nouvelle limite de temps pour supprimer un message pour tout le monde.

Les sauvegardes WhatsApp sur Google Drive ne seront plus illimitées

Selon cette fuite, après avoir envisagé la possibilité de prolonger le délai actuel pour supprimer un message pour tout le monde de 1 jour, 8 heures et 16 secondes à 7 jours et 8 minutes et de l’avoir rejeté car il est peu probable que vous vouliez supprimer un message que l’ancien Now WhatsApp envisage d’augmenter la limite actuelle à 2 jours et 12 heures.

En plus de cette prolongation du délai de suppression d’un message pour tout le monde, WhatsApp travaille également sur la possibilité que l’administrateur d’un groupe puisse supprimer n’importe quel message dudit groupe, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que vous nous laissez sous ces lignes:

Vous devez garder à l’esprit que ces deux nouvelles fonctionnalités sont toujours en cours de développement, ce qui signifie que même si vous avez installé la dernière version bêta de WhatsApp, elles ne seront pas encore disponibles, car elles seront activées dans une future mise à jour.

