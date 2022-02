Google supprime une fausse application 2FA du Play Store qui était pleine de logiciels malveillants bancaires

Cette application s’appelle 2FA Authenticator et a été téléchargée plus de 10 000 fois avant que Google ne la supprime du Play Store à la mi-janvier.

Android est actuellement le système d’exploitation mobile le plus populaire avec une part de marché de 72 % et cette renommée apporte avec elle certains aspects négatifs tels que les cybercriminels y prêtant attention pour introduire leurs programmes malveillants dans la grande banque d’applications G comme le bien connu BRATA , dont nous vous parlions récemment.

Google est bien conscient que cela se produit et qu’il doit prendre des mesures pour protéger ses utilisateurs, et pour cette raison, le géant américain vient de supprimer une fausse application 2FA du Play Store qui regorgeait de malwares bancaires.

Si vous avez téléchargé cette application sur votre smartphone, désinstallez-la dès que possible

Comme nous le disent les gars d’Android Police, un récent rapport de la société de sécurité mobile Pradeo révèle que Google a supprimé une fausse application d’authentification à deux facteurs appelée 2FA Authenticator de Google Play car elle cachait un package malveillant connu sous le nom de Vultur, un cheval de Troie bancaire d’accès à distance. .

Ces 470 applications avec des millions de téléchargements contiennent des logiciels malveillants dangereux : supprimez-les immédiatement de votre mobile

Selon ce rapport, cette application malveillante a été téléchargée plus de 10 000 fois avant que le géant américain ne la retire de son app store mi-janvier.

Cette application a collecté une liste des applications installées sur votre appareil et leurs données de localisation et sous prétexte d’installer des mises à jour, ce malware a désactivé les contrôles de sécurité du système et, une fois cela fait, cette application malveillante a infecté les appareils avec le malware Vultur qui était responsable du vol des coordonnées bancaires des mobiles infectés.

Ce malware Android volera toutes vos données mobiles sans que vous vous en aperceviez

Dans l’éventualité où vous avez installé cette application sur votre mobile Android, vous devez la désinstaller de votre smartphone au plus vite et, en plus de cela, nous vous recommandons de faire une réinitialisation complète de votre terminal afin d’éliminer toute trace de ce programme malveillant. application.

Rubriques connexes : Applications, Google Play