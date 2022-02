Créez une énorme batterie externe de 27 millions de mAh

Lassé de se disputer avec ses amis, l’influenceur chinois Handy Geng s’est construit la plus grosse batterie externe de la planète : 27 000 000 mAh !

Il y a du monde pour tout… Il n’y a pas si longtemps un bricoleur asiatique a détruit son LG Wing, le dernier terminal du LG Mobile aujourd’hui disparu, pour en faire le seul mobile au format carré que l’on ne verra sûrement jamais, bien que le jeu de les projets DIY les plus technologiques Les curieux viennent de le passer à Handy Geng.

Et c’est que cet influenceur chinois a prétendu être fatigué de se disputer avec ses amis et qu’ils avaient toujours les batteries portables les plus grandes et les plus puissantes, il a donc construit ce qui est déjà la plus grande batterie portable externe de la planète, sans aucun doute digne d’une Guinness Récompensé à la fois pour sa taille et sa capacité monstrueuse de 27 millions de milliampères-heure.

Il faut rappeler que les batteries externes que vous trouvez dans vos magasins préférés, et que vous avez probablement chez vous, ont au maximum 5 000, 10 000 ou 20 000 mAh, pouvant recharger plusieurs fois un smartphone et même récupérer de l’énergie pour un ordinateur portable ou autres appareils mobiles. Mettez donc dans une situation où 27 000 000 mAh signifieraient empiler environ 3 000 batteries portables de type standard.

Handy Geng monte d’un cran dans les batteries externes, et bien que son énorme powerbank de 27 000 000 mAh ne soit pas trop portable, disons qu’il peut charger 20 appareils à la fois ou alimenter une machine à laver et un téléviseur pendant plusieurs heures.

Comme nous l’ont dit des collègues de GizmoChina, le projet a été publié sur Weibo avec une vidéo sur les réseaux et quelques images hilarantes du créateur, qui déclare qu’avec son « invention », il peut désormais charger jusqu’à 20 appareils de toutes sortes simultanément, à la fois des smartphones et tablettes et ordinateurs portables, et même l’utiliser pour connecter une télévision ou une machine à laver grâce à sa prise 220 volts.

La vérité est que l’idée est assez frappante à cause du boîtier que Handy Geng a construit en forme de powerbank géant, bien qu’à l’intérieur se cache une énorme batterie plate similaire à celles que l’on trouve dans un véhicule électrique ou dans les systèmes de type powerwall avec quelle énergie est stockée pour nos maisons.

Cela enlève peut-être une partie de la nouveauté à l’idée, bien que l’influenceur ait fait le travail acharné en installant un port de charge d’entrée et 60 autres ports de sortie jusqu’à 220 volts, à l’intérieur d’un boîtier en bois et métal plutôt frappant mais pas très portable. , car il a la taille approximative d’une table à manger ou, comme nous l’avons dit, le sol entre les essieux d’une voiture électrique.

Incontestablement une invention étrange et hilarante, qui ne restera pas dans l’histoire comme la plus polyvalente mais qui peut bel et bien être utile à la maison en cas de coupures de courant ou de situations d’urgence… Si 27 millions de milliampères-heures ça fait du bien !

