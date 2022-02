Ces écouteurs Xiaomi coûtent aujourd’hui 3 fois moins cher que les AirPod et sont meilleurs

Les Redmi AirDots 3 Pro disposent d’une batterie plus importante et d’un son de qualité pour moins de 50 euros.

Avoir de bons écouteurs sans fil n’est pas une mince affaire, il existe des centaines de modèles à la hauteur et il est difficile de choisir. Mais avec cette offre des Xiaomi Redmi Buds 3 Pro pour seulement 48 euros, il ne faut pas chercher plus loin. C’est le son que vous recherchez, il n’y en a pas plus. Parmi les meilleurs écouteurs Xiaomi, ce modèle ne pouvait pas manquer.

Beaucoup d’autres diront si les Apple AirPods sont meilleurs, mais après avoir essayé les deux, je dois dire que les Xiaomi AirPods peuvent battre les tout-puissants AirPods pour 3 fois moins que leur valeur. Le prix sur le site Xiaomi est de 69,99 euros, et aujourd’hui ils baissent de plus de 20 euros dans cette offre pour le mois de l’amour AliExpress. L’envoi se fait depuis la Belgique, vous n’aurez donc pas à payer de supplément. Ils ont une durée de vie de la batterie plus longue, dans le reste des caractéristiques, ils sont très similaires. Cela devrait vous suffire pour décider.

L’apparence des Redmi Buds (ou AirDots appelés en Chine) n’a pas beaucoup changé depuis sa première version, mais en termes de performances, c’est au cœur de ces appareils que se situe l’évolution, l’amélioration. Il s’agit d’un casque sans fil doté d’une annulation profonde du bruit jusqu’à 35 dB et d’une bobine mobile à diaphragme vibrant de 9 mm, qui permet d’obtenir un son plus pur et moins de saturation. Ils ont un écran tactile qui nous permet de raccrocher / prendre des appels, de mettre en pause la musique, de sauter des chansons ou de changer le mode d’annulation du bruit.

Ce qui compte, c’est sa batterie : l’autonomie atteint 6 heures avec une seule charge, et 28 heures avec le boîtier. De plus, ils ont une charge rapide grâce à leur connexion USB-C, atteignant 3 heures d’utilisation avec seulement 10 minutes de connexion. Le chargement du boîtier peut également être sans fil si nous avons l’un des milliers de chargeurs sans fil disponibles. Juste en le rapprochant de la base, il commencera à gagner de l’énergie, il n’est pas nécessaire qu’ils soient en plein contact.

Nous pourrons parler à quelqu’un en personne sans avoir à retirer les Redmi Buds 3 Pro, car ils disposent du mode Double Transparence qui nous permet d’écouter les deux en le configurant au préalable. L’algorithme de ces écouteurs analyse votre environnement et ajuste la suppression du bruit au niveau à chaque instant. Ceci est configurable dans MIUI en sélectionnant le mode adaptatif dans l’application Redmi.

Dans son corps, il intègre 3 microphones pour obtenir des appels plus clairs et plus définis. Ils éliminent également les interférences, les voix d’autres personnes et le bruit pendant les appels. Et, comme si cela ne suffisait pas, nous pouvons les connecter via Bluetooth à deux appareils en même temps et basculer entre eux rapidement et intelligemment. Si nous sommes connectés à notre ordinateur portable et à notre mobile, lorsqu’un appel sonne, il bascule automatiquement pour répondre à l’appel.

