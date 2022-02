Dans le royaume d’Apple et de Google, cette marque Android a été autorisée à croître de 524 % en 2021

OnePlus croît à un rythme record aux États-Unis et dépasse Google lui-même, même si dans son pays natal c’est Apple qui continue de dominer d’une poigne de fer, se permettant même d’étendre son avantage sur Samsung.

Déjà à partir de février et en attendant de grandes présentations comme celle de Samsung, la vérité est que les analystes et les principaux fabricants continuent de nous divertir ces premières semaines de 2022 avec leurs chiffres de vente et leurs résultats économiques d’un exercice 2021 convulsif qui, semble-t-il, a également a réservé quelques surprises aux États-Unis.

Pas en vain, le nouveau OnePlus a dû atterrir du bon pied au royaume d’Apple et de Google, et selon Counterpoint Research, le constructeur chinois a connu une croissance stratosphérique de 524% sur l’important marché nord-américain, et cela malgré ses mouvements contraires à la légion de fans qui les accompagnaient, augmentant d’abord leurs prix et attaquant la gamme la plus premium avec Hasselblad, puis annonçant leur fusion avec OPPO et confirmant plus tard avec l’adoption de ColorOS et l’adieu à leur personnalisation fluide OxygenOS que leur philosophie ‘ Never Settle’ appartenait au passé.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que OnePlus soit aussi fini que certains l’avaient prédit, et en fait la firme basée à Shenzhen veut profiter d’avoir été intégrée à un géant comme OPPO pour concourir précisément dans la ligue des géants du secteur, désormais sans complexes et visant les meilleurs smartphones du marché.

De cette nouvelle stratégie est né un OnePlus 10 Pro prometteur que nous attendons toujours sur les marchés internationaux et qui devrait placer le fabricant dirigé par Pete Lau parmi les meilleurs de ce premier semestre 2022, même si en réalité son plus grand triomphe a été parmi les smartphones de milieu de gamme abordable avec une grande famille OnePlus Nord qui s’est vendu comme des petits pains aux États-Unis.

OnePlus se développe à un rythme record aux États-Unis, Motorola obtenant une mention honorable et Apple étendant sa domination sur un Samsung qui a comblé le déficit grâce à ses téléphones pliables.

Vous allez baver devant ce OnePlus en version ‘Ultra’ qui arriverait en fin d’année

Voici l’explication de cette énorme croissance dans le berceau d’Apple et de Google, puisque la série Nord rencontre un grand succès auprès des utilisateurs de l’opérateur T-Mobile, d’autant plus que l’opérateur a signé un accord avec la chaîne Walmart pour vendre à la fois des services tels que appareils dans ses plus de 2 000 établissements.

Aún así, bueno es prestarle atención a su testimonial cuota del 2% al finalizar 2021, que es importante porque sí supera a Google y unos Pixel que no acaban de despegar, pero que explica en parte ratios de crecimiento tan elevados al partir de una base petite.

Concernant les autres, il est curieux de voir comment Google ne parvient même pas à bien vendre les mobiles Pixel dans leur pays d’origine, bien que dans leur cas, ils aient également augmenté de 56% d’une année sur l’autre, afin qu’ils puissent célébrer quelque chose à Mountain View .

Pendant ce temps, chez Motorola, ils ont profité de l’adieu de LG pour réaliser leurs meilleurs chiffres de vente de toute leur histoire aux États-Unis, et c’est une marque mythique d’origine nord-américaine, bien qu’elle soit désormais entre les mains du chinois Lenovo. Dans leur cas, ils prennent une part de 9% de l’industrie mobile américaine.

Apple est celui qui maintient la domination sur son territoire, avec 57 % de part de marché, loin derrière Samsung, deuxième avec 24 % de part de marché. Ceux de Cupertino ont augmenté de 17 %, tirés par leur iPhone 13 et la baisse consécutive des prix de l’iPhone 12, éclipsant la croissance de 11 % enregistrée par les Sud-Coréens.

Les analystes disent que Samsung n’a pas été aidé par le retard du Galaxy S21 FE ni par la pénurie d’unités du Galaxy S21 au début de l’année, bien que plus tard les pliables aient aidé à combler le déficit grâce au fait qu’Apple n’a pas encore entré dans cette bataille.

La marque mobile à la croissance la plus rapide n’est ni Xiaomi ni Samsung

