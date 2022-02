Entraînez-vous au calcul mental avec cette application : c’est gratuit pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux de mathématiques sur le Play Store, mais seulement pour une durée limitée.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver de nombreuses applications et jeux, gratuits et payants, mais de temps en temps, le Google App Store nous propose gratuitement des jeux payants pendant une durée limitée.

Pour cette raison, aujourd’hui, nous sommes ici pour vous dire que vous pouvez obtenir gratuitement l’un des jeux de mathématiques les plus populaires sur Google Play, car il compte plus de 500 000 téléchargements et un score de 4,3 sur 5. Il s’agit de Calc Fast , un jeu qui vous permettra de vous entraîner au calcul mental d’une manière vraiment amusante et divertissante. Ne réfléchissez pas à deux fois et téléchargez-le avant qu’il ne revienne à son prix d’origine.

Obtenez Calc Fast totalement gratuit et améliorez vos compétences en mathématiques

Calc Fast est un jeu mathématique divertissant dans lequel tu dois résoudre autant d’équations mathématiques que possible en 60 secondes. Ce titre nous montrera des opérations mathématiques d’addition, de soustraction, de multiplication et de division, que vous devrez résoudre mentalement avant la fin du temps imparti.

Chaque fois que vous terminez une partie, Calc Fast vous permettra d’enregistrer les scores que vous obtenez dans un tableau qui sera rempli de vos meilleures parties du jeu, auquel vous pourrez accéder depuis l’onglet Meilleurs scores. Vous pouvez également accéder à des informations détaillées sur vos statistiques de jeu via la section Statistiques.

De plus, ce jeu vous permet de rivaliser avec vos amis pour voir qui obtient le meilleur score et pour ce faire, il vous suffit d’associer ce jeu à votre compte Google Play Games.

Calc Fast est un jeu payant sans publicité ni achat intégré qui coûte normalement 0,69 euros et peut maintenant être à vous gratuitement, mais seulement pour un temps limité.

