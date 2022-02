Cette folle extension de Google Chrome ravira tous les fans de Nintendo

Cette extension gratuite pour Google Chrome se chargera d’ajouter du son chaque fois que vous entrez dans une boutique en ligne. Pouvez-vous imaginer de quel son il s’agit ?

Les extensions Google Chrome sont des modules complémentaires qui nous permettent d’étendre considérablement les fonctionnalités du navigateur. Si nous passons en revue les meilleures extensions de 2021, nous voyons que, par exemple, elles sont utilisées pour activer le mode nuit même sur les sites Web qui ne le prennent pas en charge ou pour enregistrer l’écran sans avoir besoin d’installer un programme sur l’ordinateur.

Toutes les extensions de Google Chrome ne doivent pas nécessairement être très utiles, certaines sont spécialement conçues pour que l’utilisateur passe un bon moment. C’est le cas avec Wii Shop Channel Music, une extension gratuite que tous les fans de Nintendo vont adorer. Il n’a pas beaucoup de fonctionnalités, mais il vous amusera à chaque fois que vous entrerez sur le site d’une boutique en ligne et, pourquoi ne pas le dire, il vous donnera aussi un peu de nostalgie. Découvrons pourquoi.

C’est l’extension Google Chrome parfaite pour les fans de Nintendo

La Wii était une console Nintendo populaire qui nous permettait de nous amuser facilement, seuls, entre amis et en famille. Si vous l’aviez aussi -ou l’avez encore-, vous vous souviendrez parfaitement de jeux comme Wii Sports, Wii Play ou Just Dance. Vous retiendrez également les sons caractéristiques de la console et de ses jeux.

En effet, sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de plus de 10 heures qui rassemblent ces sons que vous reconnaîtrez instantanément. De plus, ils accumulent des dizaines de millions de vues en ce moment, donc nombreux sont les nostalgiques qui aiment se remémorer les bons moments qu’ils ont passés à jouer à la Wii en écoutant cette musique.

Une autre méthode pour se souvenir de ces bons moments consiste à installer l’extension Wii Shop Channel Music dans Google Chrome. C’est vrai, vous pouvez maintenant animer votre navigation sur le Web avec la musique caractéristique de cette console de jeux. Plus précisément, ce que cette extension amusante fait est de jouer la chanson de la chaîne boutique Wii -dans la vidéo précédente-, où vous pouvez télécharger des jeux, échanger des points Nintendo et effectuer d’autres téléchargements.

Cette chanson ne jouera pas lorsque vous utiliserez Google Chrome, uniquement lorsque vous accéderez aux pages Web de la boutique en ligne. Par exemple, chaque fois que vous ouvrez Amazon, le thème commencera à jouer. Lorsque vous fermez la page, la lecture s’arrête. Il est à noter que si vous cliquez sur le bouton de l’extension, vous pourrez sélectionner d’autres chansons, comme celle du Nintendo 3DS eShop ou celle du Wii U eShop.

Si vous souhaitez mettre automatiquement un fond sonore à chaque fois que vous visitez une boutique en ligne, il vous suffit d’installer cette extension dans Google Chrome. C’est totalement gratuit, vous n’aurez donc pas à investir un centime pour ajouter une touche de nostalgie à vos achats sur le web. Si à tout moment vous ne voulez pas qu’il joue en arrière-plan, il vous suffit de cliquer sur le bouton de l’extension et de sélectionner « Désactiver la musique d’arrière-plan ».

Si vous utilisez Mozilla Firefox comme navigateur, vous pouvez également télécharger gratuitement l’extension Musique de la chaîne boutique Wii. Les développeurs de l’outil eux-mêmes précisent qu’ils n’ont aucune relation avec Nintendo, il se peut donc que la société japonaise choisisse de demander la fermeture de l’extension s’ils découvrent son existence.

Rubriques connexes : Google Apps, Google, Google Chrome