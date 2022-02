MediaTek remporte déjà la bataille contre Qualcomm : des revenus record en 2021 et un avenir prometteur avec son Dimensity

MediaTek célèbre sa place de numéro 1 dans l’industrie mondiale des processeurs mobiles, tout en se préparant pour une année 2022 plus réussie grâce à son Dimensity 9000, l’adoption massive de la 5G et son atterrissage dans d’autres secteurs.

Un nouveau cap vient de commencer, les analystes terminent leurs études de marché et c’est donc très logiquement que l’on commence maintenant à voir les chiffres et les résultats de 2021, comme ceux plus que positifs de Samsung ou ceux très négatifs présentés par Huawei, bien que certainement La première surprise a été donnée par MediaTek annonçant qu’il a encore une fois battu Qualcomm dans ce truc de processeur mobile.

La firme taïwanaise avait déjà lancé les hostilités il y a quelques semaines en lançant la fléchette aux Américains que « leurs processeurs ne chauffent pas », et ils l’ont fait sans attendre de réponse car en réalité ils savaient déjà de MediaTek qu’ils allaient finir 2021 leader du marché des chipsets mobiles, grâce surtout à son énorme pénétration dans les gammes les moins chères et ses meilleurs rapports prix/performances.

Sans surprise, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina lors de l’analyse des résultats publiés par les experts de Counterpoint Research, MediaTek célèbre déjà des revenus records en 2021 pouvant atteindre 17,6 milliards de dollars, augmentant son résultat d’exploitation pour la quatrième année consécutive et à cette occasion pas moins de 53 %, sur les 11 500 millions entrés dans leurs caisses en 2020.

MediaTek se vante de santé et de muscles signant des revenus records en 2021, leader de l’industrie des chipsets mobiles et assurant un avenir très prometteur avec ses nouvelles Dimensities, qui sont désormais plus proches que jamais de Qualcomm.

Les bons chiffres interviennent malgré une légère baisse de 2% au T4 2021 par rapport au trimestre précédent, due en partie à une baisse du chiffre d’affaires des ventes de puces pour smartphones qui pourrait s’expliquer par des opérations de maintien des stocks de smartphones des constructeurs chinois, qui ont accru leur demande au premier semestre 2021 pour sécuriser les composants et atténuer la crise d’approvisionnement mondiale avant la fin de l’année et une grande campagne de Noël… Si même avec cela, le T4 2021 a été 33,5 % meilleur que le T4 2020 pour MediaTek !

Dans la perspective de 2022, MediaTek se prépare à continuer de croître même jusqu’à 20% de plus d’une année sur l’autre, grâce à un meilleur catalogue de produits et à une forte migration technologique axée sur l’adoption de la 5G à l’échelle mondiale, garantissant également la capacité de production nécessaire avec des accords déjà signé avec TSMC.

De hecho, es que los analistas ya cifran las cuotas de mercado de MediaTek en un 39% aproximadamente para este primer trimestre de 2022, superando el 29% de share que debería quedarse Qualcomm a pesar de que sus Snapdragon 8 Gen 1 están recién llegados a l'industrie.

Il ne fait aucun doute, au vu de tous ces chiffres, que le MediaTek Dimensity 9000 sera un succès retentissant parmi le haut de gamme de 2022 qui veut maintenir les prix à distance, et c’est que les Taïwanais ont déjà sécurisé des clients très importants tels que OPPO , vivo et Xiaomi, attendant le premier smartphone avec sa puce haute performance pour le mois de mars.

Et en parlant de diversification, il semble que MediaTek veuille également jouer sur davantage de marchés tels que Qualcomm -qui est déjà présent dans le secteur automobile, dans l’IoT ou dans les puces RF-, donc depuis Taïwan, ils prévoient déjà leur prochain atterrissage dans les équipements d’infodivertissement pour les véhicules, dans les appareils de réalité augmentée ou dans le segment des ordinateurs personnels, avec des investissements dans la 5G à faible latence, le Wi-Fi 6, les chipsets Kompanio pour les Chromebooks et bien plus encore.

Bon boulot de MediaTek ces derniers temps, même si le constructeur taïwanais devra encore nous convaincre que son SAV est également au niveau attendu…

