Google liquide l’un de ses mobiles les plus appréciés

Vous ne pouvez plus acheter de smartphone Google Pixel dans le Google Store espagnol… pour le moment.

À partir d’aujourd’hui, et jusqu’à ce que Google décide d’apporter le Pixel 6 en Espagne, il n’est plus possible d’acheter un smartphone de la série Pixel sur le Google Store espagnol. Chose qui ne s’était pas produite depuis plusieurs années.

Et c’est que Google a décidé de retirer de sa boutique l’un de ses mobiles les plus appréciés ces dernières années, le Google Pixel 4a, après être resté plusieurs mois sans stock.

Il n’est plus possible d’acheter le Pixel 4a dans le Google Store

Dans de nombreux pays, dont l’Espagne, le Pixel 4a pouvait être acheté sur le Google Store malgré le fait que le Google Pixel 5a ait été lancé vers la fin de 2021 dans seulement deux pays au monde.

Maintenant, plusieurs mois après la rupture de stock du Pixel 4a, la société a supprimé la page de l’appareil de sa boutique officielle. Dans la version espagnole du Google Store, il est toujours possible de voir des références au Pixel 4a, mais en essayant d’accéder à la page d’achat du produit, le site Web lui-même nous renvoie à la catégorie des smartphones.

Cette catégorie est aujourd’hui complètement vide en Espagne, puisque le Pixel 4a a été le dernier téléphone de la série Pixel à être lancé en Espagne. Google a confirmé que le Pixel 6 signifierait le retour de la famille sur le territoire espagnol, mais pour l’instant il n’a pas confirmé quelle sera sa date d’atterrissage dans le pays.

Le Pixel 4a était l’un des smartphones Google les mieux notés par les consommateurs, offrant une expérience très similaire à celle du Pixel 4 en termes de photographie, de logiciel et de performances, dans un format bien plus compact et à un prix bien inférieur, de seulement 389 €. euros.

