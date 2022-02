YouTube change complètement le design de son lecteur vidéo mobile

Lecteur MP3 MYMAHDI, Haute résolution et écran Tactile Complet, Lecteur Audio sans Perte HiFi avec Radio FM, Bluetooth 5.0, enregistreur Vocal, Prise en Charge de 8 Go jusqu'à 128 Go , Noir

Plein écran, Plein écran: premier lecteur numérique plein écran en plus des téléphones mobiles, le mode Plein écran est facile à utiliser et vous offre un bon régal visuel. Le toucher complet fait de l'expérience interactive un changement qualitatif. 224/5000 1080P Full-format HD: vidéo haute résolution prise en charge, aucune conversion nécessaire et possibilité de lecture directe, prise en charge des formats RM, RMVB, AVI, MKV, WMV, VOB, MOV, FLV, ASF, DAT, MP4, 3GP, MPG, MPEG et autres Lecture vidéo HD plein format 1080p. 8 Go et jusqu'à 128 Go: Mémoire intégrée de 8 Go et prise en charge jusqu'à 128 Go (non fournie). Vous pouvez télécharger des milliers de chansons et stocker beaucoup de fichiers, prendre en charge le format de musique comme MP3 WMA APE FLAC WAV AAC-LC ACELP, etc. Bluetooth 5.0: avec le lecteur mp3 bluetooth, vous pouvez vous éloigner des câbles, ce qui réduit les délais mais accélère la transmission sans fil, vous permet également de télécharger rapidement les données de votre mobile Android via OTG sans problème. (( Remarque: Cet appareil ne peut être couplé qu'avec des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth. Il ne peut pas être couplé avec des téléphones ou des ordinateurs. Multifonction: Prise en charge de la lecture de musique, de la lecture de vidéos, Enregistrement, Calculatrice, Jeu de puzzle, Lecture de document texte TXT, Navigation dans les images, Radio FM(besoin d'ajouter le casque filaire comme antenne pour recevoir le signal) Fonction de dossier, Carte TF et Fonction de réglage.