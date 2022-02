Localisez facilement votre mobile volé ou perdu (2022)

Tile Localisateur d'objets Bluetooth Mate (2020) 1 pack, blanc. Portée de 60 m, autonomie de la batterie échangeable de 1 an, fonctionne avec Alexa et Google Home Compatible avec iOS et Android

TROUVEZ VOS CLÉS, VOS SACS ET PLUS ENCORE Mate est un outil de suivi utile pour une variété d'articles tels que les clés et les sacs. Ce tracker facile à utiliser et cette application gratuite fonctionnent avec iOS et Android. TROUVER À PROXIMITÉ Utilisez l'application Tile pour enregistrer votre Tile Appelez Mate à moins de 60 mètres. TROUVER UNE TÉLÉCOMMANDE Si la portée Bluetooth est trop courte, utilisez l'application Tile pour afficher le dernier emplacement, ou accédez au réseau Tile de manière anonyme et sécurisée. TROUVEZ VOTRE TÉLÉPHONE Utilisez votre Tile pour retrouver votre téléphone même lorsqu'il est en mode silencieux. AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE DE RECHERCHE Abonnez-vous à Premium pour bénéficier de services et de fonctionnalités de recherche proactifs. Les services incluent des alertes intelligentes et le remplacement gratuit de la batterie. Étapes de dépannage 1. Désinstallez l'application 2. Remplacez la batterie du produit de carrelage 3. Réinstallez l'application