C’est le nouveau design de Gmail que vous commencerez à voir très bientôt

La nouvelle interface Gmail va bientôt être déployée auprès des utilisateurs.

Google semble finaliser les détails pour commencer le déploiement de la nouvelle version améliorée de Gmail. La mise à jour, annoncée à la fin de l’année dernière, commencera enfin à atteindre les utilisateurs dans les prochaines semaines, pour introduire d’importants changements d’interface et, accessoirement, ajouter une série de nouvelles fonctions.

La nouvelle version de Gmail Web a été annoncée via le blog officiel de Google Workspace, où la date d’arrivée de cette mise à jour est spécifiée, et quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec elle.

La nouvelle version de Gmail facilite l’accès aux différents services

Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé, Gmail introduit une nouvelle vue unifiée qui facilite le « déplacement » entre les différents services associés à Gmail, tels que Chat ou Meet.

L’une des principales nouveautés de cette nouvelle version est la barre latérale, qui donne un accès rapide aux principales fonctions de Gmail. De même, cette même barre latérale comprend également les discussions les plus récentes.

Étant donné que la nouvelle interface est basée sur différentes colonnes, sur la gauche, nous verrons une colonne où les options de Gmail, Chat, Spaces ou Meet sont affichées, selon le service qui a été sélectionné dans la barre d’outils latérale. Enfin, la colonne principale est dédiée au contenu de chaque service, qu’il s’agisse de la boîte de réception des e-mails, des messages de chat ou des appels vidéo.

À partir du 8 février, il sera possible d’activer le nouveau design de Gmail via un menu contextuel qui apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran. Si vous le faites et que vous n’êtes pas satisfait du changement, il sera possible de revenir à la version originale de Gmail via les paramètres.

Cela changera à partir de la fin du deuxième trimestre 2022, lorsque la nouvelle mise en page Gmail deviendra la mise en page par défaut.

