Ces 6 téléphones OPPO seront mis à jour ce mois-ci vers ColorOS 12 avec Android 12

Si vous souhaitez essayer ColorOS 12 sur votre mobile OPPO, vous avez de la chance car ces 6 terminaux de la marque chinoise le recevront en février.

Outre Samsung et Google, le troisième fabricant de smartphones le plus rapide à mettre à jour ses terminaux vers la nouvelle version d’Android est OPPO, qui après avoir mis à jour 11 de ses appareils vers Android 12 le mois dernier, vient maintenant d’annoncer que ces 6 téléphones recevront également ColorOS 12 avec Android 12 ce mois-ci.

ColorOS 12 arrivera sur ces téléphones OPPO au cours du mois de février

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, OPPO a publié aujourd’hui un tweet dans lequel il annonce les smartphones qui recevront ColorOS 12 avec Android 12 tout au long de ce mois de février.

Ces 2 téléphones OPPO sont déjà mis à jour vers Android 12 avec ColorOS 12

Comme vous pouvez le voir dans l’image principale du tweet susmentionné, que nous vous laissons sous ces lignes, le déploiement de cette mise à jour débutera le 22 février et se poursuivra jusqu’à la fin du mois et, en plus, tous ces terminaux recevront ColorOS 12 basé sur la version bêta d’Android 12.

Les mises à jour arrivent ! Consultez le plan de déploiement en février pour #CouleurOS12 basé sur #Android12. Enregistrez les dates 🗓️ pour votre appareil. pic.twitter.com/VhBjfkkox0 — ColorOS (@colorosglobal) 1 février 2022

La liste complète des mobiles OPPO qui recevront ColorOS 12 avec Android 12 en février est la suivante :

Au 22 février : OPPO Reno 4F OPPO Reno 5F OPPO F17 Pro OPPO F19 Pro

Au 28 février : OPPO Reno 4 OPPO Reno 4 Pro



OPPO est connu pour avancer les délais de mise à jour de ses terminaux, il est donc très probable que ces appareils soient mis à jour avant les dates indiquées ci-dessus.

ColorOS 12, actualités et téléphones compatibles avec la version Android 12 pour les téléphones OPPO, realme et OnePlus

Si vous êtes un utilisateur de l’un de ces 6 mobiles OPPO et que vous souhaitez vérifier si vous avez reçu cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel que vous trouverez dans le menu Paramètres de votre smartphone. Si vous ne l’avez pas encore reçue, ne vous inquiétez pas, car cette mise à jour est déployée par lots et sera déployée pour tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines.

