Telegram est mis à jour avec des stickers vidéo, des améliorations dans les réactions aux messages et plus de nouvelles

Cette nouvelle mise à jour de Telegram apporte des stickers vidéo et améliore les réactions aux messages et la navigation entre les chats.

En ce sens, la plateforme de messagerie instantanée créée par les frères Durov vient d’annoncer sur son blog officiel une nouvelle mise à jour de son application mobile qui comprend des nouveautés aussi intéressantes que des stickers vidéo, des améliorations des réactions aux messages et bien plus encore.

Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur Telegram

La première des nouveautés annoncées par Telegram est la possibilité de créer des stickers à partir d’une vidéo, mais, oui, ce clip doit répondre à une série d’exigences :

Avoir le format WebM encodé avec le codec VP9

Ne pas dépasser trois secondes de longueur

Avoir des dimensions de 512 x 512 pixels

Ne dépassez pas 256 Ko en taille

pas de son

Deuxièmement, Telegram a également inclus une série d’améliorations dans les réactions aux messages, qui sont récemment arrivées dans l’application de messagerie. Ainsi, ces réactions ont maintenant des animations plus compactes, à moins que vous ne mainteniez le bouton enfoncé lors de leur envoi, auquel cas elles continueront à être envoyées avec l’animation plus grande actuelle.

De plus, maintenant les réactions sont synchronisées, de sorte que leurs destinataires les verront en temps réel, et elles ont le statut de lecture, donc lorsque vous avez des réactions non examinées, un nouveau bouton flottant avec une icône en forme de cœur apparaîtra.

Dans cette section, cette mise à jour Telegram, avec le numéro de version 8.5.0, ajoute également 5 nouvelles réactions 🥰🤯🤔🤬👏 et, désormais, toutes les réactions peuvent être envoyées sous forme d’emojis interactifs.

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un emoji dans n’importe quel chat privé, puis de cliquer sur l’emoji animé pour générer un effet plein écran.

D’autre part, Telegram a également amélioré la navigation entre les discussions récentes, car maintenant, lorsque vous passez à la chaîne suivante sans lire ou lorsque vous vous déplacez entre les discussions, si vous appuyez longuement sur le bouton de retour, vous pouvez revenir à l’une des discussions que vous avez. récemment visité.

Comme pour le reste de l’actualité, cette nouvelle mise à jour de Telegram améliore la qualité des appels, ajoute la possibilité de traduire des pages avec Quick View (et des biographies sur iOS), intègre l’option d’envoyer des messages silencieux depuis le menu Partager et corrige quelques bugs connus des applications Telegram.

