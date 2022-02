Ni Samsung, ni Xiaomi, ni Huawei, cette smartwatch est plus élégante et soldée

Cette smartwatch hybride fait ressortir les couleurs de plusieurs des marques les plus connues du monde intelligent.

On a l’habitude de voir, parmi les meilleures montres connectées, des fabricants comme Huawei, Apple, Samsung ou Amazfit, et quand on sort de cette liste, on peut trouver d’aussi beaux bijoux de technologie que cette Withings Steel HR Sport en vente aujourd’hui pour 150 euros . La firme Withings fabrique des œuvres d’art hybrides, entre l’analogique et l’intelligent, générant cette préciosité qui tire son prix.

Et c’est que son prix officiel est de 199,95 euros, mais aujourd’hui nous l’avons avec une remise de 50 euros à la fois sur Amazon et sur le site Withings. Et ce n’est pas tous les jours que nous allons mettre notre Apple Watch, Samsung Galaxy Watch ou Huawei Watch GT2. La grande majorité des smartwatches d’aujourd’hui ont un look plus sportif que décontracté ou élégant. Cette montre en vente aujourd’hui est plus attrayante que les autres et moins chère.

Achetez une montre connectée Withings avec une remise de 50 euros

Et c’est que, même si ce n’est pas une entreprise bien connue, c’est dans le monde des montres hybrides. Il est l’un des premiers fabricants à se lancer dans la création d’un bijou avec des colorants de nouvelle technologie dans ses entrailles. Et c’est que cette montre ne vous indique pas seulement l’heure, mais affiche également votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24, ou est capable d’évaluer la capacité cardiovasculaire de votre cœur pendant un entraînement en évaluant votre VO2 maximum.

De la même manière, cette version Sport du Withings Steel HR est résistante et vous pouvez l’immerger jusqu’à 50 mètres de profondeur sans aucun problème. Sur l’écran de cette magnifique œuvre d’art, vous pouvez vous déplacer entre diverses données telles que la fréquence cardiaque, les pas, les calories, la distance parcourue, la date et plus de 30 modes d’entraînement intégrés dans la mémoire interne de l’appareil. Sa batterie nous donnera une autonomie allant jusqu’à 25 heures.

De plus, vous aurez des icônes de vos applications préférées qui vous avertiront sur le petit écran de cette montre. Vous pourrez également surveiller votre sommeil chaque nuit (ou chaque sieste) et voir combien de sommeil profond vous êtes capable d’atteindre, en améliorant vos habitudes, vos horaires et vos repas jour après jour pour obtenir une qualité de repos optimale. Et comme vous avez pu le découvrir, il profitera du GPS de votre mobile pour réaliser des entraînements et des parcours outdoor, et pourra ainsi enregistrer jusqu’à 3 cartes sur votre montre.

Téléchargez dès maintenant l’application Withings Health Mate, disponible pour Android et iOS, et profitez de l’intelligence élégante de cette montre tendance. Au passage, vous pouvez échanger et donner à votre montre un style plus classe ou sportif. Vous avez des milliers de bracelets différents à essayer jusqu’à ce que vous obteniez le vôtre, recherchez simplement des bracelets de montre de 20 mm d’épaisseur.

