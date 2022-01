8 sites web pour suivre les expéditions en ligne et gratuitement

Vous ne trouvez pas votre envoi ? Détendez-vous, avec ces sites Web pour suivre les envois en ligne et gratuitement, vous recevrez votre produit rapidement et sans problème.

Actuellement, le commerce électronique est le meilleur moyen d’acheter des produits et des vêtements de qualité à des prix compétitifs. Lors d’une recherche rapide sur Internet, nous trouverons une grande variété de magasins en ligne, cependant, l’essentiel sera toujours le confort.

Pour cette raison, les meilleurs sites de vente en ligne proposent généralement des services de livraison à domicile, mais il est parfois un peu difficile de suivre le colis envoyé uniquement avec le numéro de suivi donné par le vendeur ou la plateforme.

Si tel est votre cas, ne vous inquiétez pas, nous vous parlerons aujourd’hui de certaines pages Web pour suivre les envois en ligne et gratuitement, afin que vous ayez l’esprit tranquille en sachant que votre achat est sûr.

9 applications pour envoyer de l’argent à l’étranger rapidement et de manière fiable

Suivez votre envoi en ligne gratuitement avec ces sites Web

17TrackNet

Suivre plus

MRW

après-vente

Navire24

Poster

Piste de la poste chinoise

1Piste

Lorsqu’il s’agit de trouver les meilleurs sites Web pour suivre les expéditions en ligne et gratuitement, vous devez tenir compte de l’offre de services, de la simplicité de la plateforme et de l’incorporation d’autres éléments qui vous permettent d’aider à l’achat. Ci-dessous, vous pouvez voir les meilleures plateformes.

17TrackNet

17TrackNet est une plate-forme spéciale pour le suivi des envois de colis. En raison du volume commercial géré par ce géant asiatique, des sites Web proposant des services de suivi direct sont nécessaires. De cette façon, vous pouvez suivre même les expéditions complètes de marchandises.

Dans son interface, vous pourrez consulter jusqu’à 40 numéros de suivi d’envois différents et connaître l’emplacement de vos colis, suivre l’itinéraire qu’il a et éviter d’éventuels écarts indésirables. Disponible pour au moins 800 plateformes de commerce électronique, ce qui en fait une excellente option pour tous les types d’entreprises nécessitant des importations.

Suivre plus

Tracking More est une excellente plateforme tierce de suivi logistique depuis votre ordinateur, tablette ou mobile. Il se distingue par son interface confortable et facile à utiliser, où vous n’avez qu’à entrer le numéro de suivi de votre colis, vous pouvez localiser automatiquement l’envoi et une analyse de l’heure d’arrivée estimée.

Son application est interconnectée avec de nombreuses plateformes, notamment DHL, FedEx, UPS et des systèmes de gestion de commerce électronique tels que WooCommerce, Shopify, entre autres. En le téléchargeant, vous pourrez avoir une visibilité immédiate de l’envoi, des notifications d’envoi et même des pages de suivi. Un service qui vous donnera confiance pour continuer à acheter.

MRW

MRW est l’une des meilleures pages Web pour suivre les envois et les colis totalement gratuitement. Des millions d’utilisateurs recherchent des options rapides pour savoir où se trouve leur envoi. Son interface simple facilite la recherche d’envois avec juste le numéro de suivi, vous trouverez des informations détaillées sur les produits achetés et bien plus encore.

Il est spécialisé dans le suivi des colis de toute l’Europe et est lié à des centaines de plateformes d’achat et de vente en ligne. De plus, il permet d’accéder au règlement des litiges depuis sa propre plateforme et prend en charge des consultations illimitées sur le même forfait au cas où vous voudriez être prudent.

après-vente

Une autre plate-forme de suivi des expéditions intégrée à plus de 900 boutiques en ligne et à des centaines de petits sites Web qui vendent des produits dans le monde entier. Il permet une consultation illimitée des numéros de suivi des envois et offre une solution aux acheteurs qui souhaitent connaître l’état de leurs envois.

Comme si cela ne suffisait pas, Aftership s’intègre aux différentes plateformes de commerce électronique, permettant de les gérer et d’optimiser leurs performances. Il est parfait pour gérer la section expédition d’une boutique en ligne et proposer un suivi spécifique sur les produits achetés.

Navire24

L’une des meilleures plateformes pour suivre vos importations en provenance de Chine. De nombreuses PME reçoivent des envois de Chine et d’Europe, il est donc important que votre achat soit protégé à tout moment.

Cette plate-forme propose différents types de services de suivi, de petits achats dans des magasins comme Ali Express ou Bang Good et même de gros services d’expédition comme DHL, UPS, FedEX.

Si vous avez un ePacket EMS en provenance de Chine et que vous souhaitez même modifier l’adresse de livraison pendant que le colis est encore en transit, c’est possible en utilisant ce site Web. De plus, vous pouvez consulter les réglementations d’importation de l’UE et des États-Unis à partir de leur blog en ligne.

Poster

Si vous souhaitez recevoir vos envois en Espagne, vous pouvez consulter une option rapide, sûre et gratuite avec le site Web de Correos, une entreprise publique leader dans la correspondance dans ce pays. C’est une excellente option pour les envois effectués entre les villes d’Espagne.

Il offre un service de suivi pour les particuliers et les entreprises sans frais. Pour être sûr de l’emplacement de votre envoi, ajoutez simplement le numéro de suivi et vous aurez automatiquement tous les détails nécessaires. De même, à partir de ce site Web, vous pouvez suivre les envois en ligne et vous tenir au courant des questions juridiques, fiscales et douanières.

Piste de la poste chinoise

ChinaPost Track est un autre site Web permettant de suivre les envois internationaux en provenance de Chine et d’autres endroits en Asie. Il offre un excellent service d’identification pour différents envois quelle que soit leur taille. Et avec chaque numéro de série, vous pouvez accéder à des informations détaillées sur l’emplacement, la conformité de l’itinéraire et des nouvelles sur l’état des produits achetés.

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine, elle est devenue une référence sur le marché. Son interface simple vous permet de suivre les colis, les envois rapides et les services de messagerie.

Souhaitez-vous modifier l’adresse du destinataire pendant que l’envoi est en transit ? Facile, il vous suffit de suivre les instructions sur la plateforme et le tour est joué.

1Piste

1Track est une page Web disponible dans plusieurs magasins en ligne qui résout la vérification des différents services postaux pour localiser votre colis. Avec cette plateforme, vous pourrez suivre les envois en provenance de Chine, des États-Unis, de Russie et de toutes les régions d’Europe.

Mieux encore, il fonctionne non seulement pour suivre les expéditions, mais dispose également de fonctionnalités de suivi, de suggestion et de vérification, ce qui en fait un excellent assistant d’achat.

Mais ce n’est pas tout, puisque son portail propose l’une des meilleures offres de services d’expédition entièrement gratuits, idéale pour les entrepreneurs et les grandes et petites entreprises. Il a des références mises à jour sur chaque boutique en ligne et vous permet de choisir le meilleur service d’expédition avant de faire l’achat.

Maintenant que vous connaissez certains sites Web pour suivre les envois en ligne et gratuitement, vous pourrez effectuer plus d’achats en ligne et recevoir le colis sans tracas.

5 applications pour envoyer des fleurs chez vous facilement et rapidement

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil à cette liste d’applis pour acheter et vendre des vêtements : achetez ou vendez en quelques secondes.

Sujets connexes : Technologie