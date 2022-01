Si vous avez un Huawei, cela vous intéresse : la firme chinoise a coulé de 81 % en un an seulement

Huawei est aujourd’hui un géant aux mains liées, il n’est donc pas étonnant que cette chute libre ne s’arrête pas et qui laisse le constructeur chinois avec seulement 3% de part de marché en 2021.

Il y a quelques jours, Samsung se vantait de résultats en 2021, bien que la joie passe toujours par les quartiers et que tout le monde ne puisse pas célébrer une année aussi convulsive que celle dans laquelle nous vivons, avec les derniers affres de la pandémie, une crise d’approvisionnement mondiale et, dans le cas de Huawei, pas de solution au veto des États-Unis.

En fait, c’est que le géant chinois qui traquait autrefois le trône de Samsung dans l’industrie des smartphones a vu ses parts de marché se réduire à l’échelle mondiale, pas moins de 81% d’une année sur l’autre en 2021 par rapport au cours de 2020, dans lequel Huawei a réussi conserver la troisième marche du podium avec 188,5 millions de mobiles livrés.

Comme nous l’ont dit les confrères de PhoneArena suite à une étude d’Omdia, il semblerait que Huawei ait même du mal à tenir ses engagements en Chine, où Harmony OS et l’absence de Google Play Services ont plus de sens, puisque le veto nord-américain a également les a empêchés d’accéder aux composants clés et à la technologie de certains partenaires très importants.

Pas en vain, en raison de ces interdictions, Huawei n’a pas pu recevoir toutes les livraisons de son HiSilicon Kirin 9000 5G dont il avait besoin, devant utiliser pour son dernier Huawei P50 certaines versions du chipset Qualcomm Snapdragon 888 qui n’avaient pas accès à la 5G Connectivité dernière génération.

La présence de Huawei est de plus en plus attestée, du moins sur les marchés internationaux, où les services de Google semblent basiques, même si en Chine le constructeur de Shenzhen est également incapable de respecter pleinement ses engagements.

Samsung gagne plus d’argent que jamais : la 5G et les téléphones pliables sont un succès

Avec ces prémisses, il était assez facile de s’attendre à la bosse, car si Huawei ne peut pas atteindre ses niveaux d’antan en Chine, désormais sa présence sur les marchés internationaux est également un témoignage, car les services Google auxquels ils n’ont pas accès sont ici compris comme basiques.

En parlant de chiffres précis, les ventes de Huawei ont chuté jusqu’à 81,6 % entre 2020 et 2021, ne livrant que 35 millions d’unités de smartphones l’année dernière et ne signant qu’une part de marché mondiale de 3 % en 2021. La chute est énorme, car par exemple en 2020, Huawei a conservé un 15% de part qui est tout à fait honorable.

Il est curieux de voir comment Honor continue de travailler pour récupérer du terrain sans les liens avec son ancienne société mère, restant même un cran au-dessus avec 39,8 millions de téléphones portables vendus, ce qui représente plus ou moins 3% de part de marché dans le monde.

Les plus fortes hausses concernent Motorola et realme, Honor gagnant déjà du terrain et dépassant même Huawei, tandis qu’Apple se rapproche de Samsung et Xiaomi ferme un podium que d’autres géants chinois traquent.

Concernant les autres, une bonne année pour realme et Motorola, le premier étant le fabricant à la croissance la plus rapide de toute l’histoire de l’industrie, la firme chinoise progressant de 48,6% à 58,1 millions de téléphones portables vendus et de 44,2% les anciens nord-américains, qui a vendu 48 millions d’unités de leur catalogue.

Dans la partie la plus élevée, Samsung a vu à quel point son avantage face au marché s’est considérablement réduit, augmentant de 5,9% d’une année sur l’autre de 15,6% que les ventes d’Apple ont augmenté, laissant l’écart à seulement 35,3 millions de smartphones Galaxy. vendu sur iPhone. Avec ces chiffres, les Sud-Coréens conservent une part de 20% pour 18% du gâteau que prennent ceux de Cupertino.

Xiaomi confirme également sa bonne santé en conservant la troisième marche du podium, précédemment détenue par Huawei, grâce à ses 190,2 millions de smartphones livrés qui lui confèrent une part de marché de 14% avec des attentes de croissance plus élevées, grâce à son expansion inexorable chaque année sur plus pays et plus de marchés.

La marque mobile à la croissance la plus rapide n’est ni Xiaomi ni Samsung

