Android Auto prépare une refonte majeure pour ressembler davantage à Apple CarPlay

En 2022, Android Auto recevra un lifting majeur pour devenir une plateforme beaucoup plus utile. C’est ce que vous devez savoir à ce sujet.

Google a déjà annoncé il y a plusieurs semaines que l’un de ses plans pour 2022 était de faire d’Android Auto une plateforme plus utile et pratique pour les personnes qui utilisent le service dans leur véhicule. Pour y parvenir, parmi les modifications qui seront apportées, il y a une mise à jour majeure de l’interface utilisateur, qui introduira entre autres une conception basée sur différentes cartes, chacune avec un objectif différent.

Bien que les changements ne soient pas encore disponibles pour les utilisateurs, grâce à plusieurs captures d’écran partagées par AutoEvolution, nous pouvons jeter un premier coup d’œil à la nouvelle interface Android Auto pour 2022, avec quelques autres détails rappelant CarPlay, l’alternative à Android Apple car.

Voici à quoi ressemble la nouvelle interface Android Auto qui arrivera en 2022

L’un des premiers changements que nous voyons en regardant les captures d’écran est que la barre d’état en haut de l’écran a disparu dans la nouvelle version d’Android Auto. Désormais, les icônes de date, d’heure et d’état sont situées dans la barre inférieure de l’écran, dans le coin inférieur droit.

Justement cette barre inférieure est l’une des grandes nouveautés. Il comprend deux nouvelles icônes situées sur le côté gauche, une pour accéder aux applications et d’autres pour accéder aux notifications. Ainsi, Android Auto s’inspire de l’un des éléments les plus populaires d’Apple CarPlay, comme la barre d’accès rapide aux applications et aux notifications, qui comprend également des indicateurs d’état.

Vous pouvez également voir un nouveau mode « écran partagé », qui vous permet d’afficher une application sur la moitié droite de l’écran et une autre sur la gauche. D’autres captures d’écran montrent comment il est possible d’afficher un menu sur le côté gauche, à partir duquel vous pouvez vérifier les notifications, contrôler la lecture de contenu multimédia ou interagir avec les applications qui le supportent.

À tout ce qui précède, il faut ajouter d’autres détails intéressants, comme la possibilité de retransmettre le contenu de l’écran du mobile à l’écran du véhicule via une nouvelle application, « Cast ». Pour le moment, oui, l’application est en phase bêta et il n’a pas été possible de tester son fonctionnement.

Certains des changements de la nouvelle version d’Android Auto sont présents dans la dernière version bêta de l’application, mais pour l’instant il n’y a pas de date pour son arrivée à tous les utilisateurs de la plateforme

