Ce mobile de jeu qui n’a pas encore été présenté est la raison pour laquelle nous voulons des mobiles plus transparents

Le nouveau Red Magic 7 sera bientôt le smartphone le plus puissant de l’industrie, avec un design différentiel qui peut être acheté dans une finition transparente et oui, il a aussi des lumières LED.

Il y a quelques jours, nous vous parlions de la nouvelle machine Red Magic qui avait éclaté AnTuTu en signant un benchmark au-dessus de 1 100 000 points, et nous avons dû attendre un peu que la Chine nous montre ce Red Magic 7 que nous devrions connaître officiellement très bientôt, et dont nous avons déjà les premières images.

En fait, le design est si frappant qu’il ravira sûrement les plus geeks de l’endroit, avec l’un de ces dos très appréciés à l’apparence transparente et très technologique, révélant un matériel bestial dans lequel le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen sera le 1, sûrement avec une sorte d’overclock, et son système de refroidissement actif avec le grand protagoniste de l’ensemble, un ventilateur turboréacteur avec éclairage RVB visible à 100% sur le côté gauche de l’arrière.

Nubia avait déjà anticipé certains détails tels que ce score de 1 101 769 unités dans AnTuTu 9, bien que sans aucun doute plus important confirmait un système de charge rapide jusqu’à 165 watts capable de charger complètement l’appareil en environ 10 ou 15 minutes. En fait, les sources prévoyaient même que ce Red Magic 7 serait présenté en février, face à un lancement international prévu en mars sans proposer de dates plus précises.

Quoi qu’il en soit, nous vous offrons maintenant toutes les informations dont nous disposons, mais commençons par le début, qui est cette galerie de photos qui a fuité sur Weibo et dont nous parlerons plus tard :

Red Magic 7, galerie d’images divulguée en Chine

Vous l’avez déjà vu, le Red Magic 7 est une bête imposante, avec cet arrière-plan incontestablement gaming qui laisse place aux LED RVB essentielles dans ces boîtiers, mettant cette fois l’accent sur son système de refroidissement ICE 8.0.

Pas en vain, ce refroidissement actif est l’une des principales attractions de l’appareil, qui présentera sûrement un type de configuration ou d’amélioration spécifique sur sa plate-forme matérielle, mettant en vedette le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, pour augmenter ses niveaux de puissance en augmentant le risque de surchauffe.

Ainsi, nous verrons comment le chipset le plus puissant du marché utilise un ventilateur turboréacteur jusqu’à 20 000 tr/min pour garder la chaleur à distance, illuminant également l’arrière dans un spectacle de lumière qui enchante le secteur le plus gaming et donne une distinction indéniable à ce téléphone intelligent.

Le nouveau Red Magic 7 devrait être presque prêt à décoller, ou du moins c’est ce que Nubia nous fait comprendre en chauffant le rouleau « hype » et en nous montrant les muscles et le design d’un smartphone qui a fait exploser les scores AnTuTu.

Concernant le reste des fonctions, on parle d’un écran FHD + OLED de 6,68 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, en plus d’un numériseur tactile de 720 Hz pour que le décalage ne vous fasse jamais perdre une partie.

Selon des sources chinoises, il y aura trois configurations de mémoire avec 8, 12 ou 16 Go de RAM, en plus de 128, 256 ou 512 Go de stockage, ajoutant un système de triple caméra arrière jusqu’à 64 mégapixels qui a été placé en vertical alignement au centre du dos, accompagné de son propre flash LED.

Il arrivera avec une capacité de batterie de 4 500 mAh, une charge rapide jusqu’à 165 watts comme nous l’avons mentionné, et dans différentes finitions : transparent, noir, bleu dégradé, vert et rouge. Tout cela assaisonné par Android 12 avec l’interface propriétaire de Red Magic et ses améliorations logicielles pour les jeux vidéo.

