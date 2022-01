Ces deux Samsung Galaxy reçoivent déjà la mise à jour Android de février 2022

Le correctif de sécurité de février 2022 arrive déjà sur les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy A50.

Samsung est, depuis un certain temps, l’un des fabricants qui met à jour ses terminaux le plus rapidement, à la fois vers la nouvelle version d’Android et vers les correctifs de sécurité les plus récents, et donc, après avoir été l’un des premiers à déployer la mise à jour Android de janvier 2022 , on vient maintenant d’apprendre que deux de ses smartphones de la gamme Galaxy reçoivent déjà la mise à jour de février 2022.

Les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy A50 reçoivent la mise à jour de février 2022 à l’avance

Comme nous le disent les gars de XDADevelopers, certains utilisateurs de leur forum populaire ont découvert que Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de février 2022 sur deux de ses terminaux Galaxy, le Samsung Galaxy Note 20 et le Samsung Galaxy A50, dans certaines régions.

Le smartphone haut de gamme abordable de 2020 de Samsung reçoit sa première grande mise à jour de l’année

Dans le cas du Galaxy Note 20, cette nouvelle version du firmware arrive dans certains pays européens avec le numéro de version N98xXXXU3EVA9, elle pèse 865,43 Mo et inclut le correctif de sécurité de février 2022 qui, comme d’habitude, corrige un grand nombre de problèmes de confidentialité et vulnérabilités liées à la sécurité et certains bugs généraux et améliore la stabilité et la fluidité de ces appareils.

De son côté, la mise à jour Android de février 2022 est en cours de déploiement sur les Samsung Galaxy A50 du Vietnam, qui arrive avec le numéro de version A507FNXXU6DVA2.

Samsung met à jour un autre de ses milieu de gamme les plus puissants vers Android 12 en Europe

Si vous avez un Galaxy Note 20 ou un Galaxy A50s dans l’une de ces régions, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible en accédant à la section Mise à jour logicielle située dans le menu Paramètres de votre smartphone. Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

