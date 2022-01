5 astuces Slack pour communiquer plus efficacement

Slack est beaucoup plus simple et plus efficace si vous utilisez des astuces comme celles-ci que nous indiquons

La plateforme de communication Slack aide de nombreuses entreprises à établir un moyen rapide, simple et efficace de communiquer entre tous les membres d’une entreprise. Cet outil possède des fonctionnalités qui en font une option privilégiée lors du choix d’un support sur lequel tenir à jour toutes les questions de travail. Il a été démontré que l’établissement d’une communication par e-mail finit par être un problème, et ne disons pas en utilisant WhatsApp ou Telegram, ils ne sont pas aussi polyvalents que Slack lorsqu’il s’agit de travailler. Même si vous utilisez les versions de bureau, WhatsApp ou Telegram ne sont pas à la hauteur à cet égard.

Nous avons préparé ce tutoriel avec 5 astuces simples qui rendront Slack beaucoup plus facile à utiliser. Bien qu’il n’ait aucun type de complication, nous lui avons déjà consacré un article d’introduction dans cette section, Slack peut devenir un outil encore plus efficace et facile à utiliser. Prenez note de ces astuces à utiliser est la et augmentez votre productivité.

5 astuces pour tirer le meilleur parti de Slack

Créer un canal de bienvenue

Dans la plupart des entreprises, il y a toujours de nouvelles recrues qui doivent démarrer au sein d’une équipe déjà constituée. La meilleure chose dans ces cas est de créer un canal d’accueil pour toutes ces personnes qui se joignent. Vous pouvez l’utiliser pour donner les directives de base pour l’utilisation de l’application ou toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer à travailler.

Créez une chaîne et donnez-lui un nom qui vous fera comprendre qu’il s’agit d’un lieu accueillant, accueillant de nouveaux ajouts. Ok, le plus simple est de l’appeler « Bienvenue à… » ou « Informations pour les nouveaux arrivants ».

Vous pouvez définir les messages pertinents ou ajouter les fichiers essentiels pour commencer à travailler. Par exemple, un document avec les règles d’utilisation de l’application ou des tâches ou du travail lui-même, tout ce dont vous avez besoin.

Laissez également de gentils mots de bienvenue qui vous encouragent à travailler.

Votre statut et votre calendrier toujours ensemble

Comme vous le savez déjà, Slack permet l’installation d’applications afin qu’il devienne un outil beaucoup plus efficace. Si vous utilisez Google Calendar ou Outlook Calendar, vous pouvez synchroniser les deux afin que vos coéquipiers puissent voir votre disponibilité. En d’autres termes, si vous avez une réunion prévue à midi sur votre calendrier, votre statut indiquera automatiquement que vous n’êtes pas disponible. Pour pouvoir le faire, gardez-le dans votre espace Slack depuis un ordinateur, une fois que vous l’avez fait, toutes les données sont déjà synchronisées avec celle de votre appareil mobile. C’est très simple, attention :

Installez dans votre espace de travail depuis Slack ou Google Calendar vers le calendrier Outlook. N’oubliez pas de le faire depuis l’ordinateur.

Continuez sur l’ordinateur, vous verrez en haut à gauche le mot « Applications », si vous ne le trouvez pas, cherchez « Plus ».

Vous n’aurez qu’à rechercher et sélectionner l’une de ces deux applications

Notez que dans Google Agenda, vous devrez appuyer sur le bouton Paramètres dans l’onglet Accueil de l’application pour activer la synchronisation du statut. Pour l’obtenir dans le calendrier Outlook, appuyez sur le bouton Activer une fois que vous avez lié votre compte.

Signalez votre disponibilité

Cette astuce est très simple, mais vraiment efficace. Nous avons toujours tendance à laisser notre statut en « Disponible ». Lorsque les vacances tant attendues arrivent, nous les oublions et nous pouvons les laisser ainsi, avec le désordre qui en résulte pour le reste des membres de notre équipe. La mise à jour de votre statut est très simple, il vous suffit de faire ceci :

Depuis votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil.

La possibilité de choisir entre plusieurs états s’ouvre automatiquement pour vous.

Si vous avez des calendriers synchronisés, il sera mis à jour avec eux.

Mais Slack nous donne également la possibilité de personnaliser le statut à notre goût. Si pour une raison quelconque vous passez quelques jours dans une maison de repos pour cause de maladie, vous pouvez le notifier comme ceci. L’imagination est gratuite, en plus elle vous donne également la possibilité de connaître la date d’expiration de ce statut, date à laquelle il passera automatiquement à « Disponible ».

Rappelez-vous une chose, Slack détecte quand vous passez beaucoup de temps inactif, et ainsi vous apparaîtrez au reste de vos contacts. Au moment où vous entrez à nouveau dans votre espace de travail, vous réapparaissez comme « Disponible ».

Comment créer un sondage

Oui, les sondages dans Slack peuvent être très utiles. De savoir rapidement quelle décision prendre, quel matériel acheter ou simplement choisir le restaurant où vous irez manger à la fin de votre journée. Pour créer une enquête, il vous suffit de suivre ces étapes :

Utilisez le bouton « Composer » pour créer un sondage, et attribuez un emoji pour chaque vote. Là vous avez une liberté absolue, mais pensez à appliquer les emojis en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez.

Envoyez le sondage à la chaîne de votre choix, il vous suffit d’attendre que les membres de l’équipe commencent à donner leur verdict. Ne pensez-vous pas que c’est un moyen facile d’interagir avec tout le monde et d’obtenir des résultats ?

fixer un rappel

Il y a des moments où des tâches arrivent auxquelles vous ne pouvez pas vous occuper à ce moment-là. Idéalement, Slack vous le rappellera plus tard. Oui, c’est en effet quelque chose que vous pouvez faire dans cette application et qui vous permet de garer cette tâche qui vient d’arriver pendant un certain temps.

Dans le champ message, cliquez sur le signe +.

Recherchez une option appelée « sélectionnez un rappel pour vous-même ».

Choisissez la date que vous préférez et sélectionnez également une heure.

Dans le champ appelé « Description », vous pouvez écrire ce que vous voulez pour que ce rappel reste présent. Par exemple, « regardez-le après le déjeuner », « très urgent » ou envoyez-le au service commercial ».

Appuyez sur « Créer » et vous avez terminé.

De cette façon, vous organisez tout le travail et établissez des priorités. C’est l’une des raisons pour lesquelles Slack est un outil si utile dans n’importe quel lieu de travail. Pensez à le démarrer si vous ne l’avez pas déjà fait.

Ces 5 astuces Slack simples et utiles vous permettront sûrement de tirer le meilleur parti de l’application, d’augmenter votre productivité et de l’utiliser totalement comme un pro.

