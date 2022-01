Ce sont les 5 marques qui ont vendu le plus de mobiles en 2021

Ecouteur Bluetooth 5.2, Ecouteurs sans Fil et Écran LCD Mini Oreillette Bluetooth sans Fil USB-C Son Stéréo Basses Mic, IPX7 Étanche Casque Bluetooth Intra-Auriculaires, Super Léger, 40H d’Autonomie

Ecouteur Bluetooth 5.2 un Appairage Rapide et Facile: La technologie Bluetooth 5.2 et la transmission à double canal garantissent une connexion ultra-rapide et ultra-stable pour une expérience immersive ininterrompue dans une plage de 10 mètres sans obstacle. Il vous suffit de retirer les Ecouteurs sans Fil de la coque de chargement, et les Oreillette Bluetooth s'allument et s'appairent automatiquement. Il ne se déconnecte même pas dans les métros bondés. Qualité Sonore Incroyable & Appels Clairs: Installés avec la technologie apt-X, les écouteurs offrent une transmission puissante à faible taux de bits et une évolutivité pour un son sans perte. Les deux microphones avec la technologie de réduction du bruit ENC dans les écouteurs sans fil bloquent le bruit ambiant et améliorent la capture de voix pour des appels clairs même dans un environnement bruyant. Bouton Physique Multifonction et Affichage d'État de Batterie LED: les écouteurs bluetooth sont équipés d’un bouton physique multifonction pour réduire les fausses touches et le contrôle vocal, Double pression pour activer l’assistant vocal du téléphone, très pratique à utiliser. La boîte de charge pour casque de oreillette bluetooth sans fil avec affichage de batterie LED affichera l'état de batterie en pourcentage de 1% à 100% pour que vous puissiez voir clairement à tout moment. Conception Ergonomique et Étanche IPX7: le boîtier de chargement des ecouteur bluetooth sport mesure 4,5 cm de long, 2 cm de large et 3,5 cm de haut, ce qui équivaut à la taille d'une balle de ping-pong, tandis que les bouchons d'oreille sans fil n'ont que la taille d'une pièce de monnaie. Le poids de seulement 4 g, très agréable à porter. Les oreillette bluetooth sans fil possèdent la technologie IPX7 imperméable adaptée pour les sports comme le basketball, le tennis, le football, etc. 40 Heures de Lecture et Charge Rapide USB-C: Une seule charge du casque bluetooth sport peut être utilisée pour des appels continus ou pour écouter de la musique jusqu'à 8 heures, le mini boîtier de charge joint peut fournir 5 charges supplémentaires et la durée totale de lecture est de 40 heures ; Il suffit d'une heure et demie pour recharger complètement les ecouteurs bluetooth sans fil et le boîtier de recharge.Il est très adapté à la vie quotidienne,en particulier les voyages et le camping.