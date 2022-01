Les 8 meilleures applications comme Brain Training pour exercer votre esprit

Vous passez sûrement plus d’une heure par jour sur les réseaux sociaux, ce qui n’est peut-être pas très productif, il est donc préférable d’utiliser une partie de ce temps pour exercer votre cerveau avec une bonne application.

Il existe un grand nombre d’applications et d’outils que nous pouvons avoir sur notre mobile, des réseaux sociaux, des applications de cuisine, pour éditer des photos, des lecteurs de musique, des jeux de toutes sortes. Pour cette raison, nous voulons aujourd’hui vous parler des applications qui existent pour exercer l’esprit. Avez-vous entendu parler de cela? Les applications de type Brain Training peuvent être considérées comme des jeux ou des applications éducatives qui aident à garder l’esprit actif, elles sont une bonne option pour passer du temps de manière amusante et en même temps exercer le cerveau. Prenez note de ces recommandations que nous vous apportons.

Top des meilleures alternatives au Brain Training

Exercer votre cerveau avec votre mobile est l’une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour passer du temps, et vous adorerez toutes les applications de cette liste.

se soulever

Excellente application pour commencer à exercer votre esprit, Elevate est un outil d’entraînement cérébral gratuit créé pour aider à améliorer la concentration, l’expression orale, la vitesse de traitement, la mémoire, les compétences en mathématiques et plus encore. L’une des caractéristiques de cette application est que chaque personne reçoit un programme d’entraînement personnalisé, s’ajustant au temps disponible de l’utilisateur pour maximiser les résultats.

BrainHQ

Elle est considérée comme l’une des applications qui a été cliniquement confirmée pour améliorer les performances cognitives des personnes, elle propose deux douzaines d’exercices d’entraînement cérébral répartis en six catégories : attention, vitesse du cerveau, mémoire, compétences interpersonnelles, intelligence et navigation. Elle a été créée par un A équipe de neuroscientifiques de premier plan, avec des exercices qui ont été présentés dans plus de 100 articles scientifiques publiés pour apporter des améliorations réelles et durables au fonctionnement du cerveau, BrainHQ peut être considéré comme une salle de gym cérébrale personnelle.

eidétique

C’est une application qui aide à développer notre capacité de mémoire, à travers des énigmes et des défis qui nous permettent d’exercer notre cerveau. Il comporte 98 niveaux qui deviennent progressivement plus difficiles à mesure que vous progressez. Vous pouvez activer les notifications pour toujours vous rappeler d’entraîner un peu votre cerveau chaque jour.

Guerres cérébrales

Amusant et apprenant dans une seule application, Brain Wars est une application qui vous permet de rivaliser en temps réel avec d’autres joueurs du monde entier, de résoudre des exercices de vitesse, de précision et de concentration à travers 10 types de jeux différents tels que le sudoku, les puzzles, l’addition, la sélection rapide , entre autres

heureux

Il s’agit d’une autre option amusante parmi les applications pour entraîner l’esprit ou le cerveau, développée à partir des bases de base de la psychologie positive, afin d’aider ses utilisateurs à mieux contrôler le stress et les émotions tout au long de la journée. planifier avec plus d’options et des rapports d’évaluation des progrès.

mémorisé

Une application assez complète, elle propose plus de 20 jeux pour exercer l’esprit, aidant à améliorer la vitesse, la concentration, la logique et la mémoire. Il propose également des exercices mathématiques avec environ 450 niveaux d’apprentissage. L’application propose également des exercices de relaxation à la fin des séances d’entraînement afin que vous puissiez entrer dans une phase de relaxation après avoir fini d’utiliser l’application.

Les meilleures applications pour apprendre une langue

Cerveau D’horlogerie

Pour les amateurs de puzzles, c’est la bonne application, l’axe central de cette application sont les puzzles, qui sont conçus pour entraîner différentes zones de notre cerveau. Au total, il y a 17 jeux différents qui vous aideront à aiguiser votre mémoire, votre concentration, votre raisonnement et vos compétences linguistiques. Vous pouvez programmer un entraînement personnel avec le Daily Boost. Si vous êtes fan de ce type d’application, voici 9 autres applications de puzzle, la première est incroyablement bonne.

luminosité

Nous clôturons ce décompte avec l’application considérée comme la meilleure de toutes pour exercer l’esprit, sa principale caractéristique est ses exercices créés par des scientifiques experts, qui sont basés sur la capacité de votre cerveau à changer. Les exercices trouvés ici sont simples et aident à améliorer la réaction et l’efficacité dans différents domaines. Vous pouvez choisir parmi plus de 40 jeux, chacun exerce une partie du cerveau : la mémoire, la vitesse de traitement, l’attention et la vitesse lors de la résolution de problèmes. Avec ces applications pour exercer votre esprit, vous améliorerez votre concentration, votre mémoire et votre agilité. bonne option à utiliser sur le chemin du travail.

