Arrêter de fumer apporte de grands avantages pour la santé, ce sont les meilleures pages Web qui vous aident dans ce processus.

Si vous avez des problèmes pour arrêter de fumer et avez besoin de conseils pour éliminer ce vice de votre vie, alors vous devriez connaître ces 8 meilleurs sites Web pour arrêter de fumer une fois pour toutes.

Le tabac est l’une des substances les plus addictives et nocives qui menacent la population mondiale. Étant l’une des drogues légales qui peuvent être consommées presque à tout moment, cela rend l’arrêt du tabac assez compliqué.

Malgré les multiples campagnes contre le tabagisme, qui montrent ses répercussions dans le domaine de la santé, notamment au dos des paquets de cigarettes, il semble qu’il ne génère aucun effet sur les consommateurs.

Cependant, il existe de nombreuses associations et groupes de soutien qui aident les gens à réduire progressivement leur consommation de cigarettes jusqu’à ce qu’elle soit complètement éliminée de leur vie quotidienne.

Ils ont développé des applications et des sites Web avec des outils qui facilitent l’arrêt du tabac. Nous vous indiquerons donc certains des meilleurs sites Web pour arrêter de fumer. Commençons!

Applications pour arrêter de fumer : 7 options qui peuvent vous aider à y parvenir

Sites pour arrêter de fumer : les 8 meilleurs

Arrêter de fumer avec de l’aide

écoles de consommateurs

sans fumée

Société américaine du cancer

Nicorette

Centres CDC pour le contrôle et la prévention des maladies

Contre le cancer

ministère de la Santé

Ci-dessous, vous pouvez voir une série de pages Web pour arrêter de fumer définitivement. Sur ces plateformes, vous pourrez obtenir les informations nécessaires, ainsi que les conseils, outils et espaces suggérés dans le processus de désintoxication.

Arrêter de fumer avec de l’aide

Il s’agit d’un espace créé en collaboration avec les spécialistes du laboratoire Pfizer. Il comporte plusieurs sections où ils vous guident pas à pas pour arrêter de fumer, de ce que vous devez prendre en compte au début du processus et de la fourniture de matériel qui vous permettra d’atteindre votre objectif.

Il insiste fortement sur l’importance de garder une trace avec le soutien de votre médecin de confiance. De plus, il contient plusieurs articles qui indiquent les avantages de cesser de fumer, comment éviter les rechutes, surmonter le syndrome de sevrage et une grande variété de matériel et de spécialistes de la santé qui veulent aider.

écoles de consommateurs

Apprenez à arrêter de fumer avec les cours dispensés sur ce site Web, que vous souhaitiez arrêter de fumer ou que vous ayez besoin d’aide pour éviter les rechutes, sur ce portail, vous trouverez un cours spécial pour vous.

Le cours d’arrêt du tabac se décompose en 5 parties : pour les personnes qui ne veulent pas arrêter de fumer ; pour ceux qui ont pensé à arrêter de fumer; pour ceux qui veulent arrêter de fumer; pour ceux qui veulent éviter une rechute et un espace pour les traitements de soutien.

Cette plate-forme fournira des informations et des illustrations pour une meilleure appréciation et des outils pour vous aider à arrêter. En outre, il propose d’autres sujets et cours d’intérêt tels que l’alimentation saine, l’économie, la technologie, la prévention de l’obésité, les soins du dos et bien d’autres.

sans fumée

Smokefree est un espace formidable qui met à la disposition de toute personne qui en a besoin, des informations personnalisées pour arrêter de fumer.

Il comporte plusieurs sections qui se penchent sur l’impact de la cigarette, les médicaments recommandés à prendre et les obstacles qui se dressent en fonction de la population cible, divisant la population de fumeurs en adolescents, femmes, vétérans et personnes de plus de 60 ans.

Dans chaque espace, vous trouverez des informations importantes, des suggestions de groupes de soutien et des applications pour éviter de fumer.

Société américaine du cancer

Il s’agit d’un groupe dédié à la sauvegarde des vies dans la prévention et la lutte contre le cancer, étant l’une des principales causes de cette maladie : la consommation de tabac.

Parmi ses sections et sa diversité de sujets, vous pouvez trouver des articles et des études sur l’impact du tabagisme sur la santé, les multiples avantages de cesser de fumer et comment commencer à cesser de fumer.

De même, ils font des publications sur des événements spéciaux sur le cancer, des sujets sur la façon de traiter le cancer sous ses différentes facettes, la compréhension des membres de la famille et les dons qui peuvent être faits à la société.

Nicorette

Nicorette est un laboratoire dédié au développement de produits qui contrecarrent ou réduisent la consommation de tabac. Cependant, sur leur page principale, ils offrent également des informations importantes sur la façon de commencer à arrêter de fumer ou d’éviter de l’utiliser à nouveau.

Comme si cela ne suffisait pas, Nicorette vous parle des groupes de soutien, des thérapies que vous pouvez essayer et d’autres informations intéressantes.

Centres CDC pour le contrôle et la prévention des maladies

Il s’agit d’une agence nationale de santé publique située aux États-Unis. Cette agence fédérale fait partie de celles qui répondent aux cas de COVID-19. Il est dédié à la prévention des maladies, à la préparation aux situations d’urgence, aux conseils pour un mode de vie sain et à l’information sur la santé et la sécurité au travail.

De même, il dispose d’un espace dédié au traitement de la question du tabagisme, qui propose un guide sur la façon d’arrêter de fumer et une variété de sujets d’un grand intérêt pour ceux qui consomment du tabac et veulent arrêter, ou pour ceux qui veulent aider un membre de la famille ou ami. .

Contre le cancer

Contraelcancer est l’un des meilleurs sites Web pour arrêter de fumer. Dans cet espace, vous trouverez de nombreux contenus sur le cancer, ses soins et sa prévention qui vous aideront dans votre démarche.

Parmi les sujets abordés figurent l’effet causé par la consommation de tabac, ainsi que des informations détaillées et des conseils sur la façon d’arrêter de fumer, les conseils à prendre en compte et les outils pour le faire.

ministère de la Santé

Le ministère de la Santé du gouvernement espagnol dispose d’un espace sur son site Web où il fait la promotion d’une excellente application pour arrêter de fumer. L’application s’appelle « S’Acabó » et est conçue pour les appareils dotés des systèmes iOS et Android.

Grâce à cette application, vous pourrez pointer les facteurs qui vous incitent à fumer et elle vous donnera une série de conseils pour les éviter. L’application propose des jeux de distraction dans les moments de crise dus à l’anxiété liée au tabagisme, tout en indiquant les gains d’épargne et de santé dans le processus.

Vous n’avez plus d’excuses, maintenant vous pouvez arrêter de fumer une fois pour toutes et commencer une vie plus saine, peu importe ce que vous avez essayé auparavant, allez-y et essayez cette liste des 8 meilleurs sites Web pour arrêter de fumer.

Stop Tobacco Trainer, une appli pour arrêter de fumer pas comme les autres

Sujets connexes : Technologie