C’est le haut de gamme que j’ai recommandé à ma famille, et ce n’est pas Android

Si vous cherchez un smartphone complet et puissant qui offre une grande expérience, c’est votre mobile.

Si vous recherchez un haut de gamme à bon prix, un smartphone capable d’offrir la meilleure expérience et qui ne nécessite pas une mise de fonds de 1 000 euros, cela vous intéresse. Après avoir consulté les prix dans de nombreux magasins et comparé les spécifications, le mobile que j’ai recommandé à l’un de mes proches n’était pas Android. C’est l’iPhone 12.

On peut trouver l’appareil d’Apple pour 697 euros sur Amazon, plus précisément dans sa version avec 64 Go de stockage. Bien sûr ce n’est pas un mobile bon marché, mais pour ses fonctionnalités et surtout, la durée de vie qu’il peut offrir, il est plus qu’intéressant.

L’iPhone 12 reste un très bon achat

Bien qu’Apple ne se démarque pas exactement par son innovation en matière de design, les côtés plats de cet iPhone 12 apportent quelque chose de nouveau à ce que nous avons vu dans les éditions précédentes. Il est livré avec un écran IPS de 6,1 pouces et une résolution Quad HD, également avec cette encoche reconnaissable qui intègre le système américain de reconnaissance faciale, Face ID.

L’A14 Bionic, un processeur fabriqué par la firme californienne, se charge de lui donner de la puissance. Il est capable de déplacer sans problème les applications les plus lourdes et les plus exigeantes, il peut gérer absolument tout. Cela fait un moment qu’il n’est pas arrivé sur le marché, mais la puce d’Apple contient toujours plus qu’assez de force brute.

Apple A14 bionique

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran OLED QHD de 6,1 pouces

2 caméras arrière

Batterie 2 815 mAh

NFC

Au dos de cet iPhone 12, deux appareils photo de 12 mégapixels. Sur sa face avant, un autre appareil photo de 12 mégapixels. Il n’intègre pas plusieurs caméras à l’arrière et des capteurs doubles à l’avant, mais ils n’en ont pas besoin. Vous pourrez prendre de très bonnes photos avec cet iPhone, le traitement qu’Apple fait dans chacune d’elles est fondamental.

Le smartphone américain est également livré avec une batterie de 2 815 mAh ainsi qu’une charge rapide de 20 W et une charge sans fil, vous pouvez donc oublier les câbles. Il dispose de la technologie NFC, vous pouvez payer sans utiliser le portefeuille à l’aide d’Apple Pay.

Pourquoi l’iPhone 12 ?

Il existe d’autres bons smartphones aux alentours de 700 euros, bien sûr l’iPhone 12 n’est pas la seule option. Des terminaux comme le Samsung Galaxy S21 5G sont autour de ce prix sur Amazon.

Avec l’iPhone 12, vous assurez un bon fonctionnement pendant quelques années, ainsi qu’un logiciel qui sera tenu à jour, ce dont de nombreux androïdes ne peuvent pas se vanter. C’est un mobile sûr et complet, vous n’avez pas besoin d’avoir la tête trop chaude.

