Ces 7 iPhones en édition limitée coûtent 52 000 $ chacun

En plus de ces sept iPhones, Caviar a également présenté deux éditions limitées des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max moins chers qui coûteront moins de 7 000 euros.

Avant même que l’iPhone 13 n’arrive sur le marché, la firme Caviar avait déjà annoncé ses propres versions du fleuron d’Apple et maintenant celles-ci sont déjà une réalité, car la marque de luxe vient de présenter trois éditions limitées de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max et de l’un d’eux seulement 7 unités seront fabriquées qui coûteront, chacune, 52 000 dollars.

Il s’agit de l’édition limitée de l’iPhone 13 Pro créé par Caviar qui coûte 52 000 $

La firme de produits de luxe Caviar vient de présenter sa nouvelle ligne Pair of Kings, une série qui vise à associer une montre de luxe à un mobile de luxe. Cette nouvelle ligne est composée de trois versions exclusives de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max inspirées de la soi-disant « Sainte Trinité » des montres de luxe : Vacheron Constantin Overseas, Patek Philippe Nautilus et Audemars Piguet Royal Oak.

Ces trois éditions limitées de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max présentent un dos en métal dans le style des cadrans de montre et des bracelets qui leur donnent leurs noms.

Les mobiles les plus exclusifs de ces trois éditions limitées sont l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max Vacheron Constantin Overseas, une variante des terminaux d’Apple dont le dos est orné d’un cadran en titane bleu, d’un bracelet à maillons croisés en or 18 carats, d’un maltais croix et un affichage décoratif de la date. De ces smartphones, seules 7 unités seront fabriquées, dont chacune coûtera la modique somme de 52 000 $.

Vous devez garder à l’esprit que pour avoir le pack complet, vous avez également besoin de la montre elle-même qui coûte encore 53 000 dollars, vous devrez donc débourser plus de 100 000 dollars si vous voulez avoir cet ensemble exclusif de montre et smartphone.

Si vous n’avez pas cinquante mille dollars, vous pouvez toujours opter pour l’une des deux autres versions exclusives de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max présentées par Caviar, dont le prix est inférieur à 7 000 $.

Le premier, inspiré de la montre Patek Philippe Nautilus, présente un fond similaire au modèle précédent, puisqu’il est décoré d’un cadran en titane bleu et d’un bracelet à maillons couleur titane. De ces terminaux, seuls 99 exemplaires seront fabriqués et chacun aura un prix de 6 670 dollars.

Le second, qui s’inspire de la montre Audemars Piguet Royal Oak, présente un fond dans lequel le titane bleu contraste avec la couleur grise du bracelet à maillons de la montre sur laquelle il repose. Comme le modèle précédent, Caviar fabriquera également 99 unités de ces smartphones exclusifs, au prix de 6 600 $.

