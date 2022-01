Xiaomi vend un pot intelligent qui empoche automatiquement tout ce qui y est déposé

Cet appareil s’appelle Ukideer Wonder Whale Children’s Smart Toilet U1 et le géant chinois le vend via la plateforme Youpin au prix de 599 yuans, soit environ 84 euros pour changer.

Xiaomi a un très large catalogue d’appareils qu’il vend à la fois dans ses magasins physiques et dans ses magasins en ligne, mais, en plus, le géant chinois a un magasin dans son pays natal appelé Youpin à travers lequel il vend non seulement les produits de ses marques mais aussi d’autres que la firme chinoise juge intéressantes.

En ce sens, nous venons d’apprendre que Xiaomi a mis en vente via Youpin un pot intelligent qui empoche automatiquement tout ce qui y est déposé.

Voici les toilettes intelligentes pour enfants Ukideer Wonder Whale U1, les premières toilettes intelligentes pour enfants

Ce nouveau produit que la marque chinoise vend via Youpin s’appelle Ukideer Wonder Whale Children’s Smart Toilet U1 et c’est une toilette intelligente pour les enfants de 0 à 6 ans.

Xiaomi a un nouveau chargeur mobile sans fil pour la voiture et vous allez vouloir l’acheter

La principale caractéristique de ce produit révolutionnaire est qu’il a la capacité d’emballer et de sceller les selles dans un sac, le tout automatiquement et d’une simple pression sur un bouton. Cela évite les bactéries et les mauvaises odeurs.

Il dispose également d’un système d’air spécial qui place le sac par aspiration ainsi que d’un mécanisme qui change le sac automatiquement.

Cette toilette intelligente est livrée avec une boîte de sacs anti-déchirure de 7 mètres de long pouvant être utilisés 40 à 45 fois et dispose d’un bouton de verrouillage enfant à l’arrière juste au-dessus du bouton d’alimentation pour qu’ils n’appuient pas dessus en mode jeu et évitent ainsi consommant l’énergie de sa batterie au lithium, qui peut fonctionner plus de 60 fois avec une seule charge.

« Il n’y a plus d’eau chaude »: Xiaomi vient de lancer un chauffe-eau qui va révolutionner les douches

Les toilettes intelligentes pour enfants Ukideer Wonder Whale U1 sont désormais disponibles à l’achat en Chine avec un prix de lancement spécial de 599 yuans, soit environ 84 euros à changer, car plus tard, il en coûtera 999 yuans, environ 140 euros à changer.

Sujets connexes : Technologie, Xiaomi