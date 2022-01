"Je veux un Xiaomi pas cher avec un bon appareil photo": c’est le mobile qu’il faut acheter

Avec un capteur principal de 108 mégapixels et de nombreux autres avantages, ce Xiaomi Redmi est l’un des meilleurs achats.

Le catalogue de Xiaomi est l’un des plus encombrés de la scène Android, tout au long de l’année des dizaines de nouveaux smartphones arrivent sur le marché, lequel choisir ? Il n’y a pas de réponse simple, cela dépend de ce que vous recherchez dans un mobile. Comme vous le savez, nous arrivons aujourd’hui à parler de la section photographique.

Vous voulez un Xiaomi avec un bon appareil photo ? Vous ne voulez pas payer trop cher pour avoir de belles photos ? Le Redmi Note 10 Pro est un bon achat pour vous, et nous sommes là pour vous dire pourquoi. Vous avez la possibilité de l’emporter chez vous pour moins de 300 euros accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il en va de même pour les caméras du Redmi Note 10 Pro

Le capteur principal du mobile chinois atteint un incroyable 108 mégapixels. Il a été fabriqué par Samsung et a une focale de 1,9, il laissera entrer toute la quantité de lumière dont vous avez besoin pour vos prises de vue.

Le Redmi Note 10 Pro dispose également de 3 autres caméras arrière : on retrouve un grand angle de 8 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels pour le mode portrait et un capteur de 2 mégapixels pour le mode noir et blanc.

Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels avec l’un des capteurs IMX471 de Sony. Le fabricant japonais est l’une des principales références dans le monde de la photographie, vous pourrez capturer des photos nettes et lumineuses.

Tous ces capteurs donnent lieu à une bonne section photographique, surtout pour la gamme de prix dans laquelle on se trouve. Ceci doit toujours être pris en compte. Tirez dans la situation que vous photographiez, vous obtiendrez une photo de qualité.

Ce Xiaomi paie dans toutes ses sections

Un capteur de 108 mégapixels n’est pas la seule chose que possède ce Xiaomi, il peut décoller dans de nombreuses autres sections. Le mobile chinois arrive avec un écran Super AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ et 120 Hz. Il offre une expérience rapide et très fluide, vous profiterez d’une utilisation vraiment agréable.

Dans ses entrailles se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce conçue pour le gaming. Vous pourrez profiter de jeux exigeants et vos applications du quotidien se déplaceront sans problème. En revanche, ses 6 Go de RAM suffisent pour travailler avec plusieurs applications lourdes en même temps.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, fiche technique Caractéristiques Écran Écran à points AMOLED de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

DCI-P3

Jusqu’à 1200 nits de luminosité

HDR10

Verre Gorilla Glass 5 Processeur Qualcomm Snapdragon 732G RAM 6/8 Go LPDDR4x Système opératif MIUI 12 basé sur Android 11 Stockage 64/128 Go UFS 2.2 appareils photo Arrière : 108 MP grand angle 9 en 1 Super Pixel f/1.9, objectif 6P

8MP ultra large f/2.2

Télé macro 5MP f/2.4

Capteur de profondeur 2MP f/2.4

Avant : 16MP f/2.45 Batterie 5 020 mAh

Charge rapide 33W (chargeur inclus) Autres Double SIM, émetteur infrarouge, NFC multifonction, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales latéral, déverrouillage du visage

La batterie de ce Redmi atteint 5020 mAh et intègre une charge rapide de 33W, vous ne serez pas laissé sans alimentation. L’appareil chinois dispose également d’une prise casque, d’une radio FM et du NFC, ce qui vous permettra de payer avec des applications telles que Google Pay.

Tout ne sera pas des caméras, le smartphone Xiaomi est conforme dans toutes ses sections, c’est un mobile complet avec lequel vous pourrez profiter d’une bonne expérience. Si vous cherchiez un appareil avec des caméras intéressantes et de superbes fonctionnalités pour moins de 300 euros, ce Redmi Note 10 Pro est un très bon achat.

